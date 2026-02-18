Ο ηλεκτροκινητήρας των 113 ίππων εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση στις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη και τα προάστια.

Η Citroën συνεχίζει να εμπλουτίζει την ηλεκτρική της γκάμα με νέες εκδόσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης. Η νέα έκδοση ë-C3 Urban έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση εντός πόλης και προσφέρει την ηλεκτροκίνηση σε πιο προσιτή τιμή από ποτέ: 17.990€. Η Urban συμπληρώνει την ήδη διαθέσιμη ηλεκτρική έκδοση Comfort του Citroën C3, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 320 km στον κύκλο WLTP. Η νέα έκδοση διαθέτει μπαταρία 30 kWh LFP, παρέχοντας έως 212 km συνολικής αυτονομίας και έως 302 km σε αστική χρήση.

Ο ηλεκτροκινητήρας των 113 ίππων εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση στις καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη και τα προάστια. Η έκδοση Urban προσφέρει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με την υπάρχουσα έκδοση Plus, ενώ συνδυάζει άνετους χώρους, υψηλό επίπεδο άνεσης με αναρτήσεις Citroën Advanced Comfort®, και απλή φόρτιση.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

Καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A)

Καλώδιο Mode 3 για φόρτιση σε Wallbox

Προνομιακή τιμή για την αγορά φορτιστή Wallbox

Με την ë-C3 Urban, η Citroën προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσιτή επιλογή ηλεκτρικής κινητικότητας, με τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης ΚΗ3 και ισχύουσας εμπορικής πολιτικής):

Έκδοση Αυτονομία Τιμή (€)

ë-C3 PLUS (Urban) 200 km 17.990

ë-C3 PLUS (Comfort) 320 km 19.900

ë-C3 MAX (Comfort) 320 km 20.900

Η νέα ë-C3 Urban αποτελεί την ιδανική λύση για όσους θέλουν να εισέλθουν στην ηλεκτροκίνηση με πρακτικότητα, άνεση και προσιτή τιμή.