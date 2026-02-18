Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ευχήθηκε στον «καλή επιτυχία» στον Akyla.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, όπου και αναφέρθηκε στον εθνικό τελικό της Eurovision, τον Akyla, αλλά και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ο γνωστός παρουσιαστής, μίλησε για την αγάπη που φάνηκε να υπάρχει μεταξύ των διαγωνιζόμενων, ενώ ευχήθηκε «Καλή επιτυχία» στον Akyla, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη.

Στις δηλώσεις του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τόνισε: «Ο Akylas να πάει καλά και καλή επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, που πέρα από τη στενοχώρια του ο καθένας που θα ήθελε να πάει, φάνηκαν τόσο ενωμένα, σε μια εποχή που επικρατεί μαυρίλα και εγωισμός. Αυτά τα παιδιά είπαν «πάμε να στηρίξουμε». Ο Akylas ψηφίστηκε και υπήρχε αγάπη. Ήταν ωραίο το συναίσθημα, να είναι καλά».

Παράλληλα, λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, χόρεψε στους ρυθμούς του Akyla και τραγούδησε το «Ferto», υποδυόμενος τον εκπρόσωπο της Ελλάδας για το 2026, σε ένα χιουμοριστικό βίντεο.

