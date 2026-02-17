Ο Akylas, μίλησε για τη συμμετοχή της Marseaux στον εθνικό τελικό της Eurovision.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε ο Akylas, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision, το Μάιο στη Βιέννη.

Ο ερμηνευτής, από τα πρώτα λεπτά της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, έδειχνε συγκινημένος και ευγνώμων, ενώ έχει ευχαριστήσει ανοιχτά το κοινό που τον στήριξε με τη θετική του ψήφο.

Απαντώντας στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, αποκάλυψε πως έλαβε στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντας, ενώ μεταξύ άλλων «αποθέωσε» τη Marseaux για την εμφάνισή της στον εθνικό τελικό.

Όσον αφορά τα μηνύματα που λαμβάνει εξήγησε: «Το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχω λάβει είναι από παιδιά που μου λένε πως αγάπησαν τον εαυτό τους. Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες γιατί ήταν ένας διαγωνισμός, έχουμε το άγχος… αλλά γίναμε μία οικογένεια».

Σε δεύτερο χρόνο, μιλώντας για τις υπόλοιπες συμμετοχές, αποκάλυψε: «Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux. Όλοι ήταν καταπληκτικοί, αλλά με τη Marseaux, έπαθα την πλάκα μου».

Για τον μπαμπά του, ο Akylas, τόνισε: «Με το που πήγα σπίτι μίλησα με τον μπαμπά μου. Ήταν συγκινημένος και χαρούμενος. Του έστειλα και φωτογραφία τα βραβεία».

Σχετικά με τις κριτικές που έχουν ακουστεί για την εμφάνισή του, ανέφερε πως δεν ενοχλήθηκε από κάποια, αντίθετα, θεωρεί πως του έδωσαν ιδέες για την τελική του εμφάνιση το Μάιο στη Βιέννη: «Δεν με ενόχλησε γιατί ακόμη και τα άτομα που είπαν ότι ήθελαν χειλόφωνο, το είπαν γιατί ήθελαν να δουν περισσότερο χέρι. αυτό με έκανε να πεισμώσω. Θα υπάρξει το χειλόφωνο στη Βιέννη».

Για την παρουσία της μητέρας του στη σκηνή του Sing for Greece, ο ερμηνευτής δήλωσε: «Ήταν μία πολύ μοναδική και μαγική στιγμή για εμένα. Ήμουν τόσο συγκινημένος. Το ότι ανέβηκε η μητέρα μου στη σκηνή και το βιώσαμε όλο αυτό μαζί, ήταν μαγικό».

Τέλος, μίλησε για τους δύο επόμενους μήνες που ακολουθούν: «Οι επόμενοι μήνες έχουν πολλή δουλειά και πρόβες. Ανυπομονώ, είμαι πολύ ενθουσιασμένος».

