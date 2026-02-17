«Πόρτο Λεόνε»: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Το παθιασμένο φιλί της Γαλήνης με τον Γιάμαρη αλλάζει τα πάντα! Ποιος τους παρακολουθεί -και τι κρύβει;

Αποσπάσματα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Πόρτο Λεόνε».

Επεισόδιο 33

Ο απόηχος του θανάτου του Γρηγόρη, βρίσκει την οικογένεια Βούλγαρη συντετριμμένη. Η Γαλήνη, στη χειρότερη ψυχική κατάσταση σε σχέση με όλους, παίρνει το πιστόλι που έκοψε το νήμα της ζωής του γιου της και χτυπά την πόρτα της Αλεξάνδρας Καπετανάκου.

Ο Βούλγαρης, ανάστατος, την ψάχνει σ’ όλο τον Πειραιά. Όσο η Αλεξάνδρα ξεκινά την έρευνα για το παιδί της Λένας, ο Καπετανάκος προσπαθεί να εντοπίσει το μεγάλο μυστικό της Ρίτας, ενώ με τον Στελάρα αναζητούν τον Ανδρέα που δεν έχει εμφανισθεί στην προπόνησή του.

Η Άντζελα, φυγαδευμένη από τον Ανδρέα, του ζητά να τη βοηθήσει να φύγει για τη Θεσσαλονίκη. Στο καμπαρέ, η Ντόρα ζητά από την Καίτη να μάθει για τον Λάζαρο και η Φωφώ, αναστατωμένη από τη συνάντησή της με τον Μανώλη, προσπαθεί να τον δικαιολογήσει που δεν την αναγνώρισε.

Η Βούλα βρίσκει ένα παράξενο σημείωμα κάτω από την πόρτα της, ενώ ο Χρόνης που ζήτησε να μάθει τα μυστικά της, βάζει σε εφαρμογή ένα καλά κρυμμένο σχέδιο.

Η νύχτα σκεπάζει τον Πειραιά και η Γαλήνη ακόμα άφαντη για την οικογένειά της, βρίσκεται με τον Γιάμαρη και οι αστραπές κρύβουν το φωτογραφικό φλας που απαθανατίζει το παθιασμένο φιλί τους…

Ο χαμός του Γρηγόρη έχει ως συνέπεια ν’ αρχίζουν να πέφτουν οι μάσκες. Ο Ντίνος Βούλγαρης (Αντώνης Καρυστινός) ζητά από τον παλιό του συνάδελφο και φίλο Σπύρο Γιάμαρη (Βασίλης Μπισμπίκης) να μάθει γιατί είχε αποκαλύψει ότι η Άντζελα ήταν παλιότερα στη δούλεψη του Καπετανάκου.

Του επισημαίνει το ολέθριο σφάλμα του και συγχρόνως τον προειδοποιεί να μείνει μακριά από τη γυναίκα του, την Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση). Τι έχει αρχίσει να υποψιάζεται ο Ντίνος για τα βαθιά αισθήματα που έχει ο Γιάμαρης για την Γαλήνη;

Μέσα στην καταιγίδα, ο Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης) και η Γαλήνη (Κλέλια Ρένεση) βρίσκουν καταφύγιο αλλά και την ευκαιρία να ανοίξουν πλέον την καρδιά τους ο ένας στον άλλον… Η Γαλήνη, διαλυμένη από το χαμό του γιου της, βρίσκει παρηγοριά και ζεστασιά μέσα στην αγκαλιά του Σπύρου, ο οποίος όμως δε θέλει να εκμεταλλευτεί την αδυναμία της…

Θέλει να πάει κοντά του απόλυτα συνειδητά και αποφασισμένα. Αυτό όμως δεν τους εμποδίζει από το να ανταλλάξουν ένα ερωτικό φιλί γεμάτο πάθος και απόγνωση. Κι αυτό το φιλί είναι που θα απαθανατίσει ο αστυνόμος Καστίλιας (Γιάννης Λεάκος) που τους παρακολουθεί.