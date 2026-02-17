Το νέο έντυπο Ε3 γίνεται βασικό εργαλείο για την αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνδέεται με την πλατφόρμα myDATA και διευκολύνει τη διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Το νέο έντυπο Ε3 αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Φορολογικής Διοίκησης για μεγαλύτερη διαφάνεια, ομοιομορφία και ψηφιακή παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Η «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και αποτυπώνει με συστηματικό τρόπο τα έσοδα, τις δαπάνες και τα φορολογικά αποτελέσματα, αποτελώντας τη βάση για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης.

Το νέο έντυπο Ε3 συνδέεται ακόμη στενότερα με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, καθώς σημαντικό μέρος των εσόδων και εξόδων προσυμπληρώνεται από τα ηλεκτρονικά διαβιβασθέντα παραστατικά. Παράλληλα, εισάγονται νέοι πίνακες, τροποποιούνται κωδικοί και καταργούνται παλαιές προβλέψεις, ώστε το έντυπο να ανταποκρίνεται στις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές και στα ειδικά φορολογικά καθεστώτα.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα οδηγό ερωτήσεων – απαντήσεων για τη σωστή κατανόηση και συμπλήρωση του νέου Ε3, επισημαίνοντας τις βασικές αλλαγές και τα σημεία που απαιτούν αυξημένη προσοχή από τους φορολογούμενους και τους λογιστές τους:

1. Τι είναι το έντυπο Ε3 και ποιοι υποχρεούνται να το υποβάλουν;

Το έντυπο Ε3 είναι η Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα και υποβάλλεται από φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

2. Τι αλλάζει γενικά στο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2025;

Το έντυπο επικαιροποιείται με νέους πίνακες και κωδικούς, καταργήσεις παλαιών διατάξεων και προσαρμογές στη νομοθεσία, ενώ ενισχύεται η διασύνδεσή του με τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA.

3. Υπάρχουν αλλαγές στον Πίνακα Β΄;

Ναι. Στον Πίνακα Β΄ προστίθεται πλέον το φορολογικό έτος 2025 στα κριτήρια μεγέθους της οντότητας, ώστε να αποτυπώνονται συγκριτικά τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας.

4. Τι αλλάζει στις αγροτικές επιδοτήσεις στον Πίνακα Γ2΄;

Καταργείται ο κωδικός 081 που αφορούσε ενισχύσεις λόγω Covid-19, ενώ τροποποιείται το περιεχόμενο του κωδικού 083 ώστε να περιλαμβάνει νέες αγροτικές ενισχύσεις βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας.

5. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές στον Πίνακα ΣΤ΄ για τα κέρδη;

Στους βασικούς κωδικούς προστίθεται η ένδειξη «Αυτοτελώς Φορολογούμενα Ποσά», ενώ αλλάζουν και οι νομοθετικές αναφορές για τις δαπάνες ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

6. Υπάρχουν νέοι ή καταργημένοι υποκωδικοί στον Πίνακα ΣΤ΄

Ναι. Καταργούνται ορισμένοι υποκωδικοί παλαιών ενισχύσεων, ενώ προστίθενται νέοι, όπως αυτοί που αφορούν κέρδη και ζημιές πλανόδιων λαχειοπωλών και ενισχύσεις λόγω φυσικών καταστροφών.

7. Τι προβλέπεται για τις δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση;

Επεκτείνεται το πεδίο των δαπανών του άρθρου 22Β του ΚΦΕ και προστίθεται νέος υποκωδικός για δαπάνες που αφορούν σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

8. Υπάρχει νέος πίνακας στο έντυπο Ε3;

Ναι. Προστίθεται ο νέος Πίνακας ΙΒ΄, ο οποίος αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε πολυεθνικούς ή μεγάλους εγχώριους ομίλους και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης συμπληρωματικού φόρου (Pillar II).

9. Τι αλλάζει στα έσοδα στον Υποπίνακα Ζ1;

Προστίθεται νέος υποκωδικός για την προμήθεια πλανόδιων λαχειοπωλών, ο οποίος αποτυπώνει ειδικά αυτό το είδος εσόδου.

10. Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση του Ε3 2025;

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμφωνία των στοιχείων με τα δεδομένα του myDATA, στη σωστή επιλογή νέων και τροποποιημένων κωδικών και στον έλεγχο αν κάποια έσοδα ή ενισχύσεις φορολογούνται αυτοτελώς ή απαλλάσσονται.