Οι στρατηγικές προέδρου και «δελφίνων» - «Αγκάθι» η κυβερνητική συνεργασία ή όχι με τη ΝΔ - Το ερώτημα αν μπορεί να ενωθεί η εσωκομματική αντιπολίτευση - Ο ρόλος και τα διλήμματα της διεύρυνσης και των διλημμάτων.

Την ευχή των ναυτικών, πως μετά την φουρτούνα έρχεται η νηνεμία, κάνουν στο ΠΑΣΟΚ, ευελπιστώντας πως μετά από μια θυελλώδη περίοδο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων θα πέσουν οι τόνοι. Σύγκρουση που κορυφώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από τις επιθετικές αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη προς συγκεκριμένα στελέχη, αλλά και το γάντι που σήκωσαν, σε πιο υψηλούς τόνους ο Χάρης Δούκας και σε πιο χαμηλούς ο Παύλος Γερουλάνος.

Οι δυο διαδοχικές κομματικές συνεδριάσεις εκτιμάται πως κάπως κάλμαραν το κλίμα, με την έννοια ότι αποσυμπίεσαν την κατάσταση. «Τα είπαν όλοι και ξέδωσα», σχολίαζε έμπειρο στέλεχος, θεωρώντας ότι θα έπρεπε αυτές οι συνεδριάσεις να γίνονται πιο συχνά, κάτι που παραδέχτηκε και ο κ. Ανδρουλάκης. Παρά ταύτα η καχυποψία είναι διάχυτη και η αίσθηση είναι πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει σε ένα συνέδριο που θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, αλλά σε διαδικασίες που από τη μία θα επιβεβαιώσουν την σαφή επιρροή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην οργανωμένη βάση και από την άλλη θα καταδείξουν την απόσταση που χωρίζει την ηγεσία από μια σειρά κορυφαίων στελεχών. Παρά ταύτα, ο Παύλος Γερουλάνος, που θεωρείται ο υπ' αριθμόν ένα δελφίνος έκλεισε κάθε συζήτηση αναφορικά με το ποιος θα είναι ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Το ερώτημα, όμως, είναι αν κλείνει και ο κύκλος της εσωστρέφειας, πολύ περισσότερο όταν ακόμα και σήμερα υπάρχουν σε εκκρεμότητα ανοιχτά ζητήματα, παράλληλα με την βελόνα των δημοσκοπήσεων που παραμένει κολλημένη.

Το πιο χαρακτηριστικό ζήτημα είναι αυτό που βάζει με εμφατικό τρόπο ο κ. Δούκας, ζητώντας το συνέδριο να πάρει ξεκάθαρη απόφαση πως δεν θα υπάρξει καμία κυβερνητική συνεργασία με την ΝΔ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ξεπεράσει αυτόν τον σκόπελο, διευκρινίζοντας πως αν τεθεί οποιοδήποτε θέμα συμμετοχής του ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση την απόφαση θα την πάρουν τα μέλη του κόμματος με δημοψήφισμα. Εξίσου σύνθετο είναι και το θέμα των ανοιγμάτων, καθώς ο κ. Ανδρουλάκης δείχνει να ταλαντεύεται αν θα πάει σε μεμονωμένες προσθήκες, όπως έγινε με την ανακοίνωση των 44 ονομάτων, ή αν θα ανοίξει επισήμως τον διάλογο με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά, έστω για επιμέρους ζητήματα, για παράδειγμα τα αγροτικά ή το σύνταγμα.

Μέσα σε αυτή την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τις χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις, θα έχουν ενδιαφέρον οι ομαδοποιήσεις και κυρίως αν ο κ. Ανδρουλάκης θα βρει στο συνέδριο μια πιο οργανωμένη εσωκομματική αντιπολίτευση. Το προφανές ερώτημα είναι αν θα μπορούσαν να βρουν κοινό βηματισμό ο κ. Γερουλάνος με τον κ. Δούκα. Αν και η απάντηση δεν είναι δεδομένη, η αίσθηση είναι πως κάτι τέτοιο δεν είναι πολύ εύκολο, καθώς ακόμα και σήμερα υπάρχει η καχυποψία μεταξύ των δυο πλευρών από την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών. Κεντρικά πρόσωπα που βρίσκονται κοντά τους δεν έχουν και την καλύτερη δυνατή χημεία, που θα επέτρεπε να γεφυρωθεί η ψυχική απόσταση που τους χωρίζει. Επιπλέον η αυτόνομη εσωκομματική πορεία που έχει χαράξει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, το στέλεχος με την μεγαλύτερη κομματική επιρροή πέραν του «ανδρουλακικού μπλοκ», μειώνει τα περιθώρια ευρύτερων συμφωνιών στο γήπεδο της «αντιπολίτευσης». Παρά ταύτα, ο κ. Γερουλάνος είναι στην παρούσα φάση αυτός που συγκεντρώνει γύρω του το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών που είτε είναι δυσαρεστημένοι είτε απέναντι στην ηγεσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει έρθει αρκετά κοντά με τον Μιχάλη Κατρίνη, από τα στελέχη με διακριτή φωνή, αλλά και με βουλευτές που δεν τον είχαν στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές, όπως η Χριστίνα Σταρακά, ενώ έχει αποκτήσει σταθερό δίαυλο και με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί να κάνει στο συνέδριο επίδειξη ισχύος, άλλωστε τα οργανωτικά ζητήματα θεωρούνται το πιο δυνατό του σημείο. Βοηθάει και το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακριβώς έναν χρόνο πριν τις εκλογές και μάλιστα μόλις συγκροτήθηκε και επισήμως η επιτροπή ψηφοδελτίων. Η σύνθεσή τους, άλλωστε, είναι πάντα ένα πανίσχυρο χαρτί στα χέρια του κάθε προέδρου! Το στοίχημα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι στην πορεία προς συνέδριο να έχει να διαμορφώσει ένα πιο καλό κλίμα για το κόμμα του, αν φυσικά βοηθήσουν και οι δημοσκοπήσεις, μέσω του νέου γύρου ανακοινώσεων που θα γίνουν με εντάξεις και προσθήκες στην Χαριλάου Τρικούπη. Με πιο ηχηρά ονόματα από αυτά των 44, κάτι που εκ των πραγμάτων θα συμβεί αν επιβεβαιωθούν οι φήμες για εν ενεργεία βουλευτές και ευρωβουλευτές, δηλαδή την Νίνα Κασιμάτη, τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Νικόλα Φαραντούρη κ.α.