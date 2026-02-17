Νέα μελέτη του Bruegel προειδοποιεί ότι ο κατακερματισμός των εθνικών ενεργειακών πολιτικών αυξάνει το κόστος της μετάβασης και πλήττει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Την ανάγκη για βαθύτερο συντονισμό και μεγαλύτερη διαφάνεια στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό αναδεικνύει νέο policy brief του think tank Bruegel, προειδοποιώντας ότι ο κατακερματισμός των εθνικών πολιτικών και των σχεδίων ανάπτυξης υποδομών αυξάνει το κόστος της ενεργειακής μετάβασης και απειλεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επισημαίνουν οι συντάκτες της μελέτης, καθώς η ΕΕ στρέφεται όλο και περισσότερο στην εγχώρια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ κρατών-μελών καθίσταται οικονομικά πιο επιζήμια.

Σύμφωνα με το Bruegel, τρεις είναι οι βασικοί άξονες που πρέπει να ενισχυθούν για ένα πιο αποδοτικό ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα: η διαφάνεια στα δεδομένα και τα μοντέλα σχεδιασμού, η καλύτερη διασύνδεση του ενεργειακού σχεδιασμού με τους κλιματικούς στόχους και η ουσιαστικότερη ευθυγράμμιση των εθνικών ενεργειακών πολιτικών. Η μελέτη υπογραμμίζει ότι η σημερινή εικόνα χαρακτηρίζεται από αποσπασματικά και συχνά μη συγκρίσιμα δεδομένα, καθώς και από αδιαφανείς διαδικασίες σχεδιασμού, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για τους επενδυτές και οδηγεί σε υψηλότερο κόστος κεφαλαίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου ενεργειακών δεδομένων, ο οποίος θα συγκεντρώνει, θα ενοποιεί και θα δημοσιοποιεί σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την παραγωγή, τη ζήτηση και τις υποδομές ενέργειας. Παράλληλα, το Bruegel εισηγείται την υιοθέτηση ενός ενιαίου, διαφανούς ευρωπαϊκού πλαισίου σχεδιασμού των ενεργειακών δικτύων, ώστε οι επενδύσεις σε διασυνοριακές υποδομές να βασίζονται στο συνολικό ευρωπαϊκό όφελος και όχι σε επιμέρους εθνικά συμφέροντα.

Όσον αφορά τα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα, η μελέτη διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικό εργαλείο συντονισμού. Προτείνεται, έτσι, η ενίσχυση της αξιοπιστίας τους μέσω κοινών μεθοδολογιών, συγκρίσιμων δεδομένων και στενότερης σύνδεσής τους με ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η έγκριση κρατικών ενισχύσεων ή η χρηματοδότηση ενεργειακών έργων. Όπως καταλήγει το Bruegel, μόνο μέσα από καλύτερο συντονισμό πολιτικών και υποδομών μπορεί η Ευρώπη να διασφαλίσει χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, ανθεκτικότητα και επιτυχή μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.