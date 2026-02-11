Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, επίσης στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες συμετείχε την Τετάρτη ο Νίκος Δένδιας.

Σε ανάρτησή του ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ανέφερε πως «Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας.Κατά την παρέμβασή μου μεταξύ άλλων ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζεντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής καινοτομίας».

Όπως αναφέρει ο Νίκος Δένδιας, «στο Συμβούλιο ανταλλάξαμε απόψεις για:

- ⁠Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της ΕΕ

- Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- ⁠Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ».

{https://twitter.com/NikosDendias/status/2021679497804644355}

Σημειώνεται πως την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, επίσης στις Βρυξέλλες, ο Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Κατά τη σύνοδο θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι δυνατότητες της Συμμαχίας για την εκπλήρωση του αμυντικού δόγματος, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής και ικανότητας.