Το «Sing for Greece» άνοιξε την αυλαία με τον Α’ Ημιτελικό για την Eurovision 2026.

Η Evangelia που για δεύτερη φορά διεκδικεί την θέση της στον εθνικό τελικό και το εισιτήριο για την σκηνή της Eurovision, επανήλθε φέτος, με ένα διαφορετικό τραγούδι, με ιδιαίτερο ήχο και σκηνική παρουσία.

Ντυμένη με ένα μαύρο φόρεμα κρατώντας το μικρόφωνο και με ένα μεγάλο χαμόγελο, το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, ανέβηκε στη σκηνή του «Sing for Greece» και παρουσίασε ολοκληρωμένα το τραγούδι «Parea».

Ο ήχος του αλλά και η σκηνική παρουσία της ερμηνεύτριας, είχαν έντονο το ελληνικό στοιχείο. Οι χορευτές μπήκαν στο ρυθμό από το συρτάκι ενώ η ίδια με τις χορευτικές κινήσεις της συνεπήρε το κοινό και το ξεσήκωσε.

Από τα παρασκήνια «έκλεψε» τις εντυπώσεις, αφήνοντας «άφωνη» την Μπέττυ Μαγγίρα, αφού λίγο νωρίτερα η καλλιτέχνιδα «πασάλειψε» τον Γιώργο Καπουτζίδη με χρυσό λάδι σώματος και τον άφησε να συτεγνώσει.

Παρ’ όλα αυτά, στη σκηνή του «Sing for Greece», η Evangelia τα… «έσπασε».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcdy9ua5ia1?integrationId=40599y14juihe6ly}