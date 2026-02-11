Το «Sing for Greece» άνοιξε την αυλαία με τον Α’ Ημιτελικό για την Eurovision 2026.

Το «Sing for Greece» είναι γεγονός και ο Α’ Ημιτελικός για την Eurovision 2026, άνοιξε την αυλαία για να υποδεχτεί τους 14 πρώτους υποψηφίους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στη σκηνή του «Sing for Greece» ανέβηκε η Klavdia, η εκπρόσωπος της Ελλάδας για το 2025, για να μας βάλει σε ρυθμούς Eurovision, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Asteromata» με το οποίο κατέκτησε την 6η θέση στον διαγωνισμό το περασμένο έτος.

Μέσα από ένα ιδιαίτερο βίντεο οι διαγωνιζόμενοι τραγουδούν παρέα μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού, ξεκινώντας το πάρτι.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά στο πόστο τους, υποδέχτηκαν το κοινό και τους τηλεθεατές σε ένα μοναδικό show με πολλή μουσική και ξεχωριστές εκπλήξεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=ntKOn-QdfBU}

Η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά, ενημέρωσαν το κοινό και τους τηλεθεατές αναφορικά με τον τρόπο που θα διεξαχθεί ο Α’ Ημιτελικός και όχι μόνο στα Ελληνικά.

Στα Αγγλικά η Κατερίνα Βρανά και στα Γαλλικά, ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Η Μπέττυ Μαγγίρα, έδωσε το σύνθημα και ο Α’ Ημιτελικός μόλις ξεκίνησε!

Οι παρουσιαστές από τη σκηνή, βρέθηκαν στα καμαρίνια για να γνωρίσουν λίγο καλύτερα την πρώτη διαγωνιζόμενη που μόλις ανέβηκε στη σκηνή. Πρώτη η Alexandra Sieti, με το τραγούδι The Other Side.

Δεύτερος διαγωνιζόμενος ο The Astrolabe, με το κομμάτι Drop It. Οι τρεις παρουσιαστές τρέχοντας στα παρασκήνια βρέθηκαν στο πλευρό του καλλιτέχνη για να τον οδηγήσουν στην μεγάλη σκηνή του Α’ Ημιτελικού… όμως χάθηκα. Η σκηνική του παρουσία επιφύλασσε μία έκπληξη στο κοινό, καθώς από πίσω του εμφανίστηκαν οι χορευτές που μπήκαν στο ρυθμό του..