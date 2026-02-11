Απόψε στις 21:00, ο Α’ Ημιτελικός για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026. Ποια τραγούδια έχουν ξεχωρίσει;

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα προς τους 28 συμμετέχοντες και τα τραγούδια τους.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, θα διεξαχθεί και ο Α’ Ημιτελικός μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, όπου οι 14 πρώτοι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν ολοκληρωμένα επί σκηνής τα τραγούδια τους.

Ο Β’ Ημιτελικός αναμένεται για την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ η επιλογή των τραγουδιών που θα οδηγηθούν στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου ανήκει στην κρίση και στην ψήφο του κοινού.

Το Sing for Greece 2026 ξεκινάει απόψε στις 21:00 με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Κατερίνα Βρανά και την Μπέττυ Μαγγίρα.

Παράλληλα, μερικά από τα τραγούδια των καλλιτεχνών έχουν ήδη ξεχωρίσει στα social media, με αυτά του Akyla, του Good Job Nikcy, της Marseaux και της Evangelia να είναι μερικά από αυτά με τα περισσότερα views.

Το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», προβλήθηκαν τα τραγούδια με τις περισσότερες προβολές στο YouTube.

Πρώτος βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto», με περισσότερες από 2 εκατομμύρια προβολές.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Evangelia με το τραγούδι «Parea», με περισσότερες από 813.000 προβολές, ενώ την πρώτη τριάδα ολοκληρώνει η Marseaux με το «Χάνομαι».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ και τα προγνωστικά, πέρα από τους πρώτους τρεις, την πρόκριση στον εθνικό τελικό εξασφαλίζουν: η Dinamiss, η Alexandra Sieti, η Desi G και ο The Astrolabe.

Eurovision: Οι συμμετοχές του Α’ Ημιτελικού

Με τη σειρά εμφάνισης στη σκηνή, διαγωνίζονται:

1. The Other Side – Alexandra Sieti

2. Drop It – The Astrolabe

3. Aphrodite – Desi G

4. Ferto – Ακύλας

5. Parea – Evangelia

6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away – Niya

8. Χάνομαι – Marseaux

9. Άλμα – Rossana Mailan

10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery

12. Chaos – Dinamiss

13. YOU & I – STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa