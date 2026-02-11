Η πρώτη εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία του MasterChef 10 είναι γεγονός! Σημερινοί καλεσμένοι η Μαρία Μπέη και ο Ηλίας Κιαζόλι.

Απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ταξιδεύουν μαζί με οκτώ μέλη από τη Μπλε μπριγάδα και οκτώ μέλη από την Κόκκινη στο πανέμορφο και γραφικό ορεινό χωριό Καρυά Αργολίδας, που βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Αρτεμίσιο. Εκεί θα διεξαχθεί η 2η μαγειρική αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μπριγάδες, μακριά από την κουζίνα του MasterChef 10.

Η Μπλε μπριγάδα πήρε τη νίκη στην 1η αναμέτρηση και παρέμεινε αλώβητη! Αντίθετα, η Κόκκινη μετρά, ήδη, την πρώτη της απώλεια. Πλέον, όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η νίκη για το μέλλον τους στον διαγωνισμό και ποιες είναι οι καθοριστικές συνέπειες της ήττας. Μόνο η νίκη στην Ομαδική Δοκιμασία μπορεί να κρατήσει ισχυρή και ασφαλή την κάθε μπριγάδα και να προστατεύσει όλα τα μέλη της από την αποχώρηση.

Οι δύο μπριγάδες καλούνται να ετοιμάσουν γεύμα για συνολικά 60 καλεσμένους, τους κάτοικους της Καρυάς, οι οποίοι θα είναι και οι σημερινοί κριτές τους. Θα δοκιμάσουν τα πιάτα και με τη θετική τους ψήφο θα επιλέξουν και θα επιβραβεύσουν το γεύμα της μπριγάδας, που προτίμησαν. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι και η νικήτρια της αποψινής Ομαδικής Δοκιμασίας!

{https://www.youtube.com/watch?v=wvlFrKX_H28}

Η εβδομάδα που διανύουμε στο MasterChef 10 είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα και αυτή η 1η εξωτερική Ομαδική Δοκιμασία θα είναι μια γιορτή, με την πλατεία του χωριού να γεμίζει κόσμο!

Οι τρεις chef κριτές μαζί με τους καλεσμένους τους, τη νικήτρια του MasterChef 7 Μαρία Μπέη και τον Ηλία Κιαζόλι από το MasterChef 4, θέλουν να γευθούν αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και να αισθανθούν τη ζεστασιά του χωριού και τη φιλοξενία, μέσα από τα πιάτα που θα παρουσιάσουν οι διαγωνιζόμενοι των δύο μπριγάδων.

{https://www.youtube.com/watch?v=SAOhI0a8iXw}

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει και θα σώσει τα μέλη της από τη Δοκιμασία Αποχώρησης ;