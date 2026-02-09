Στο προηγούμενο επεισόδιο (Πέμπτη 5/2), η Ιωάννα Κοντοπούλου ήταν η πρώτη διαγωνιζόμενη που αποχώρησε από το MasterChef 10.

Είναι, πλέον, ξεκάθαρο σε όλους πως στο MasterChef 10 οι δύο μπριγάδες, Κόκκινη και Μπλε, θα «συγκρούονται» μαγειρικά μέχρι το τέλος του διαγωνισμού.

Μόνο πέντε διαγωνιζόμενοι από τη μπριγάδα που θα επικρατήσει στη «μητέρα των μαχών», θα αποκτήσουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Στο τέλος, ένας από τους πέντε παίκτες της νικήτριας μπριγάδας, θα είναι ο μεγάλος νικητής και ο επόμενος MasterChef!

Απόψε, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, η Μπλε μπριγάδα ετοιμάζεται για το πρώτο της Mystery Box, στη θεματική εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στην ελληνική παραδοσιακή κουζίνα.

Μια κουζίνα φαινομενικά απλή, αλλά με βαθιά νοστιμιά, τεχνική και απόλυτο σεβασμό στην πρώτη ύλη.

Καλεσμένη των τριών chef κριτών, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνου Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλου, είναι η Γαρουφαλιά Γκουτζούμπα, μια μαγείρισσα που όλοι σέβονται και θαυμάζουν στο χώρο της γαστρονομίας.

Οι μαγειρικές μονομαχίες έχουν και απόψε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, με τους 14 διαγωνιζόμενους της Μπλε μπριγάδας να μαγειρεύουν σε ζευγάρια, ένας εναντίον ενός. Από κάθε ζευγάρι θα προκύπτει ένας νικητής και ένας ηττημένος.

Οι επτά νικητές θα παραμείνουν ασφαλείς. Οι επτά ηττημένοι, όμως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της αποχώρησης, καθώς στο τέλος της βραδιάς δύο από αυτούς θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση. Εκείνος ή εκείνη, που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ!

Τα ζευγάρια των μονομαχιών θα ορίσει ο αρχηγός της Μπλε μπριγάδας, Γιώργος Αχλαδιώτης.

Πως θα εξελιχθούν οι μαγειρικές μονομαχίες και ποιοι θα είναι, στο τέλος της βραδιάς, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση;