«Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» - Απόψε στις 22:30. Sneak preview από το σημερινό επεισόδιο. Ποια θα είναι η αντίδρασή της Αγγελικής;

Η μεγάλη δραματική σειρά του ALPHA «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη. Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες.

Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη !

{https://www.youtube.com/watch?v=lEbdyqsgXn0}

«Πόρτο Λεόνε»: Οι εξελίξεις απόψε στις 22:30

Επεισόδιο 30

Η Αλεξάνδρα βρίσκει παλιές φωτογραφίες της Άντζελας και φροντίζει να φτιάξει αντίτυπα προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για να την εκθέσει τη μέρα του γάμου, όμως μια φαινομενικά άσχετη ανάκριση πρόκειται να προδώσει κάποια από τα μυστικά της στον Γιάμαρη.

{https://www.youtube.com/watch?v=40z38bPlKfo}

Ο Βούλγαρης πείθει την Γαλήνη να κάνει μία προσπάθεια να τα βρει με την Αγγελική έτσι ώστε να κάνουν όλοι μαζί Πρωτοχρονιά, ενώ ο Ορέστης αφήνει ένα γράμμα στην Βούλα εξηγώντας της όλα όσα νιώθει για αυτήν.

{https://www.youtube.com/watch?v=6tmEy3mwrAA}

Οι άνθρωποι του Καπετανάκου δίνουν ένα μάθημα στον Ιορδάνη Αρχοντή, ενώ ο Γρηγόρης ανοίγει την καρδιά του στην Αγγελική και της εξομολογείται την αλήθεια για τον φόνο του Στράτου.

{https://www.youtube.com/watch?v=e5CbSpRf8E4}

{https://www.youtube.com/watch?v=aUVSoMh9-vc}