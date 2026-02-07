Την αποκάλυψη έκανε ο ηθοποιός Βασίλης Μαυρογεωργίου.

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου ήταν ο σημερινός καλεσμένος στο «Χαμογέλα και Πάλι!», μιλώντας για την σειρά του MEGA «Έχω παιδιά» στην οποία και συμμετέχει.

«Εγώ θα σας πω κιόλας ότι πέρσι δηλαδή που ξεκινήσαμε τη σειρά, κατάλαβα γιατί υπάρχει το σχολείο. Νόμιζα ότι ήτανε για να μάθουμε κάποια πράγματα. Μετά κατάλαβα ότι είναι day care για να μπορούν οι γονείς να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Πολλά χρόνια είχε αυτή την αυταπάτη. Είναι και τα δύο όμως εντάξει. Κι εγώ θυμάμαι έμαθα πολλά πράγματα από το σχολείο. Πήρα, πολύ υλικό. Δηλαδή πάρα πολύς κόσμος μας λέει ότι τους δίνει κουράγιο να βλέπουν πραγματικά και αυτά που ζουν και αυτά που σκέφτονται, ότι τα ζουν κι άλλοι και ότι ρε παιδί μου δεν είναι κακό και να θυμώσεις λίγο και να ζοριστείς και να μην ξέρεις πώς να διαχειριστείς μια κατάσταση», είπε αρχικά ο “Μιχάλης” της σειράς, Βασίλης Μαυρογεωργίου.

Για την καθημερινότητά του στο γύρισμα, είπε: «Με έναν τρόπο όταν ζεις τόσο πολύ και περνάς τόσο πολύ χρόνο μ’ αυτά τα παιδιά γίνονται η ζωή σου. Δηλαδή αναπόφευκτα. Και είναι και ένα τρομερό μάθημα, επειδή τα παιδιά είναι ένας τρομερός παράγοντας του ανεξέλεγκτου, είναι μια συγκλονιστική συνάρτηση. Αλλά σε κάνει να συνειδητοποιείς πόσο πρέπει να ζεις χωρίς να έχεις τον έλεγχο. Και να συμφιλιώνεσαι μ’ αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι τρομερό μάθημα που έχεις πάρει. Το πιο δύσκολο γύρισμα που κάναμε φέτος, ήταν το γύρισμα με μωρά. Νομίζω και ο παράγοντας «ανεξέλεγκτο» βαράει κόκκινα».

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου σκηνοθετεί την παράσταση «Astoria», μία νέα παραγωγή του Πάλλας.

