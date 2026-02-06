Σάλος με το τραγούδι της Evangelia για το τραγούδι – πρόταση στη Eurovision 2026.

Το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» ήρθαν στο φως, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με καταγγελίες Ισραηλινών ενάντια του τραγουδιού της Evangelia στην Eurovision.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, Ισραηλινοί χρήστες και μουσικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι το τραγούδι-πρόταση με τίτλο «Παρέα» παρουσιάζει ομοιότητες με το παραδοσιακό ισραηλινό τραγούδι «Hava Nagila», κάνοντας λόγο για αντιγραφή.

Παρ’ όλα αυτά, δημοσιογράφος της εκπομπής αποκάλυψε πως για το τραγούδι «Παρέα» εργάστηκαν 6 συνθέτες και 9 στιχουργοί, ενώ παραγωγοί από το Ισραήλ συγκρίνουν τη μουσική επένδυση των δύο κομματιών.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας συνδέθηκε ζωντανά με τον ραδιοφωνικό παραγωγό Ιωνάθαν Ιατρού, με τον οποίο συζήτησαν τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Στο Ισραήλ έγινε χαμός στα social media, άκουσαν το τραγούδι της Evangelia. Πέρα από τη μελωδία και τον ρυθμό, κάποιοι σχολίασαν ακόμη και ότι το όνομα της Evangelia θυμίζει τον τίτλο του τραγουδιού».

Ο Γιώργος Λιάγκας, από την πλευρά του, σχολίασε: «Η μόνη αγωνία θα είναι αν η Evangelia θα αλλάξει όνομα, επειδή διαμαρτύρονται κάποιοι Ισραηλινοί. Είναι φοβερό. Όλη η Ευρώπη τους κατηγορεί και το πρόβλημά τους είναι ότι η Evangelia —που δεν έχει καν κυκλοφορήσει το τραγούδι της— «έκλεψε» το Hava Nagila και ότι μοιάζει και το όνομά της. Και μάλιστα, όπως λένε, πρόκειται για σοβαρό σάιτ στο Ισραήλ».

