Σχεδόν μισό αιώνα μετά τον θάνατο του, ο Νίκος Ξυλούρης παραμένει ένα σύμβολο ακατάλυτο, μια φωνή που ταυτίστηκε με την αξιοπρέπεια, την Κρήτη και τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς.

Το MEGA Stories παρουσιάζει ένα μεγάλο οδοιπορικό-αφιέρωμα στον «Αρχάγγελο της Κρήτης», αναζητώντας τα ίχνη του εκεί όπου όλα ξεκίνησαν: στις πλαγιές του Ψηλορείτη, στα σοκάκια των Ανωγείων και στις μελωδίες, που συνεχίζουν να δίνουν ρυθμό στη συλλογική μας μνήμη.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου ταξιδεύει στην Κρήτη μαζί με την κόρη του Νίκου Ξυλούρη, Ρηνιώ, η οποία επιστρέφει στον γενέθλιο τόπο του πατέρα της. Μέσα από μια συγκινητική περιήγηση στα Ανώγεια, η Ρηνιώ Ξυλούρη φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον μύθο, τον πατέρα που παρά τη μεγάλη δόξα παρέμεινε πάντα δεμένος με τις ρίζες και την αλήθεια του.

Στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά, οι συγγενείς του στα Ανώγεια, Κώστας Ξυλούρης, Κώστας Ξυλούρης και Νίκος Ξυλούρης, ξετυλίγοντας ιστορίες από τα παιδικά του χρόνια, την πορεία του στην Αθήνα και τη μοναδική του ικανότητα να ενώνει τους ανθρώπους μέσα από τη λύρα του. Για την ανεκτίμητη πολιτισμική κληρονομιά που άφησε πίσω του και το αποτύπωμά του στην ταυτότητα του τόπου, μιλά ο δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης.

Η μουσική ιδιοφυΐα του Νίκου Ξυλούρη και η επιδραστικότητά του στο σύγχρονο κρητικό και έντεχνο τραγούδι αναλύονται μέσα από τη ματιά του διεθνούς φήμης μουσικού Ross Daly, ο οποίος γνώρισε τον Ξυλούρη και σήμερα επιμελείται το μουσικό πρόγραμμα της παράστασης, που είναι αφιερωμένη στη ζωή του.

Το MEGA Stories καταγράφει και τα παρασκήνια της καλλιτεχνικής δημιουργίας, συναντώντας τους συντελεστές που ζωντανεύουν επί σκηνής την ιστορία του. Ο σκηνοθέτης, Νικορέστης Χανιωτάκης, ο πρωταγωνιστής, Αιμιλιανός Σταματάκης, που επωμίζεται το βάρος της ερμηνείας του εμβληματικού καλλιτέχνη, και ο ηθοποιός και συγχωριανός του, Μιχάλης Αεράκης, καταθέτουν τη δική τους βιωματική σχέση με το έργο του. Ξεχωριστή είναι η συμβολή της Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία έχοντας ζήσει τον Νίκο Ξυλούρη στα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα, αναλαμβάνει τον ρόλο της αφηγήτριας, υποδυόμενη τη σύντροφό του, Ουρανία Μελαμπιανάκη – τη γυναίκα που υπήρξε το στήριγμα του μεγάλου δημιουργού.

Ένα επεισόδιο για τον άνθρωπο που δεν «έφυγε» ποτέ, για τη φωνή που παραμένει σύμβολο ελευθερίας και για έναν τόπο, που συνεχίζει να τραγουδά τον δικό του Αρχάγγελο.

