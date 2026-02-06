Το TikTok καλείται να αλλάξει λειτουργίες όπως το ατελείωτο σκρόλινγκ αλλιώς θα έρθει αντιμέτωπο με τσουχτερά πρόστιμα.

Ο σχεδιασμός της εφαρμογής του TikTok παραβιάζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές για να αποφύγει τις κυρώσεις, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν διατυπώνει επίσημα τη θέση της σχετικά με τον σχεδιασμό μιας πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), του βασικού ευρωπαϊκού νόμου για το διαδικτυακό περιεχόμενο, τον οποίο οι Βρυξέλλες θεωρούν κρίσιμο για την προστασία των χρηστών, ωστόσο έχει δεχθεί έντονη κριτική από τον Λευκό Οίκο.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι το TikTok πρέπει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προτείνει περιεχόμενο στους χρήστες, να εφαρμόσει διαλείμματα χρόνου χρήσης και να απενεργοποιήσει τη λειτουργία του ατελείωτου σκρόλινγκ.

Αν η πλατφόρμα δεν συμμορφωθεί θα αντιμετωπίσει πρόστιμα έως και 6% του ετήσιου κύκλου εργασιών της. Τα πορίσματα της Επιτροπής είναι προκαταρκτικά και το TikTok έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τα έγγραφα της έρευνας της Επιτροπής και να απαντήσει γραπτώς.

«Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής παρουσιάζουν μια κατηγορηματικά ψευδή και εντελώς αβάσιμη εικόνα της πλατφόρμας μας και θα λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για να τα αμφισβητήσουμε με κάθε διαθέσιμο μέσο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του TikTok, Πάολο Γκανίνο.

Το TikTok βρίσκεται υπό έρευνα για τον εθιστικό χαρακτήρα του από τον Φεβρουάριο του 2024 και τον Μάιο του 2025 είχε κατηγορηθεί για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.

Η αξιολόγηση του TikTok και οι επακόλουθες διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες θα παρακολουθηθούν στενά και από άλλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκονται υπό έρευνα - ιδίως τη Meta - καθώς Facebook και Instagram ελέγχονται για εθιστικούς αλγόριθμους.

Στην ανακοίνωσ;h της η Επιτροπή αναφέρει ότι το TikTok παραβίασε τους κανόνες σχεδιάζοντας μια εθιστική εφαρμογή με ατελείωτο σκρόλινγκ και αυτόματη αναπαραγωγή, που βλάπτει την ψυχική υγεία των χρηστών.

Με πληροφορίες από Politico