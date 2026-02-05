Υπογραμμίζει ότι η τήρηση της νομιμότητας και η προστασία των συνόρων δεν αναιρούν τον απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή.

Η Μαρία Καρυστιανού με ανάρτησή της στέλνει το δικό της μήνυμα για το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο.

Κάνοντας αναφορά για «πόνο βαθύ για τους ανθρώπους που χάθηκαν» αλλά και σε «αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών» τοποθετήθηκε για την τραγωδία. Τονίζει ότι η τήρηση των νόμων και η προάσπιση των δικαιωμάτων της χώρας είναι αυτονόητες και αναγκαίες.

Όπως σημειώνει «σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας. Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Χίος, Φεβρουάριος 2026 Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται.

Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας. Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο. Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία.

