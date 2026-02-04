Απάτη με διαδοχικές αναρτήσεις για δήθεν κληρώσεις αυτοκινήτων.

Νέα διαδικτυακή απάτη έχουν στήσει επιτήδειοι, με αναρτήσεις στα social media, για δήθεν κληρώσεις με δώρο αυτοκίνητα που υποτίθεται ότι κάνει εταιρεία πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν πιστέψει ότι πράγματι δίνονται αυτά τα δώρα, όπως φαίνεται από τα σχόλια και τις κοινοποιήσεις. Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες έχουν εμφανιστεί τουλάχιστον δύο τέτοιες αναρτήσεις για δήθεν κληρώσεις από την Automarin, σε λογαριασμό στο Facebook που μοιάζει με εκείνον της εν λόγω εταιρείας, αλλά δεν είναι ο αυθεντικός, καθώς υπάρχει και η λέξη «fans» στο όνομα.

Στη μία περίπτωση, υποτίθεται ότι δίνεται ως δώρο ένα καινούριο Volkswagen Tiguan R-Line. «Η συμμετοχή είναι εύκολη: πληκτρολογήστε @ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "@highlight". Εάν το κουμπί γίνει μπλε, μπαίνετε στην κλήρωση», αναφέρει η ανάρτηση, που έχει 32.600 σχόλια και 12.000 κοινοποιήσεις.

Σήμερα, Τετάρτη, εμφανίστηκε νέα παρόμοια ανάρτηση για δήθεν κλήρωση ενός Toyota Corolla 1.8 Hybrid. Οι οδηγίες είναι οι ίδιες και μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότερα από 1.300 σχόλια και 749 κοινοποιήσεις.

