Οι δηλώσεις Αταμάν κατά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού για το Βελιγράδι.

Φειδωλός παρουσιάστηκε στις δηλώσεις του ο Εργκίν Αταμάν, κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για το Βελιγράδι, όπου αύριο, Πέμπτη (5/2, 21:30) οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Παρτιζάν για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» δεν υπολογίζουν στον Ματίας Λεσόρ και τον Κέντρικ Ναν, με τον τελευταίο να μετρά πλέον αντίστροφα για την επιστροφή του.

Στους διαθέσιμους για τον Εργκίν Αταμάν βρίσκονται κανονικά οι Γιούρτσεβεν και Γκριγκόνις.

O Εργκίν Αταμάν επισήμανε, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ:

«Η Παρτιζάν είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα που αξίζει τον σεβασμό σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό ματς για εμάς, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη εκτός έδρας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θέση μας στη βαθμολογία».