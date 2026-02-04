«Κανένας “νάνος” δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του», αναφέρει η ΚΑΕ.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι θα κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας, για το επεισόδιο που είχε με φιλάθλους μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Dubai BC.

«Θαυμάστε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον προπονητή μιας ιστορικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Dubai BC με τον Ολυμπιακό να υβρίζει χυδαία Έλληνες φιλάθλους σε γήπεδο του εξωτερικού», αναφέρει σε ανάρτηση η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία παραθέτει βίντεο από το επεισόδιο.

«Ο κ. Μπαρτζώκας αλλόφρων και σκαρφαλωμένος στα κάγκελα του γηπέδου φώναζε, μεταξύ άλλων, σε έναν φίλαθλο: “Σας γ@@@ω όλους βαζέλες”, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προσβάλει τον Παναθηναϊκό και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του», συνεχίζει η ανάρτηση και τονίζει: «Κανένας “νάνος” δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του».

Οι «πράσινοι» αναφέρουν ακόμα ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού «έβρισε χυδαία» μια γυναίκα που του ζήτησε να ηρεμήσει, ενώ κατηγορούν για υποκρισία τον Ολυμπιακό, επειδή «αντί να καταδικάσει δημοσίως τον κ. Μπαρτζώκα για όσα εμετικά είπε και έκανε» ενώπιον όλων στο Ντουμπάι, ζήτησε από τη Euroleague να τιμωρήσει τον Έλληνα φίλαθλο που τον εξύβρισε.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στη συνέχεια έβρισε χυδαία και μια γυναίκα (“Άντε γ@@@@@υ μωρή π@@@@@α”), η οποία “τόλμησε”, άκουσον άκουσον, να του ζητήσει να ηρεμήσει.

Κατά τα άλλα, η τόσο “ευαισθητοποιημένη” σε θέματα συμπεριφοράς ΚΑΕ Ολυμπιακός, που σπεύδει στις Αρχές για καθετί, αντί να καταδικάσει δημοσίως τον κ. Μπαρτζώκα για όσα εμετικά είπε και έκανε ενώπιον όλων στο Ντουμπάι ζήτησε από τη EuroLeague να βρει και να τιμωρήσει τον Έλληνα φίλαθλο από την κερκίδα των υποστηρικτών της ομάδας του που τον εξύβρισε (!). Πόση υποκρισία πια…

Το βέβαιο είναι ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υπηρετώντας τα εκατομμύρια των φιλάθλων της και σεβόμενη τη λαμπρή ιστορία της θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά».

