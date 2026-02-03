«Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτηση.

Ο Κωστής Χατζηδάκης εξέφρασε την πεποίθηση πως το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδωσε το παρών στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Παλαιμάχων Παναθηναϊκού και με αυτή την αφορμή αναφέρθηκε στο γήπεδο των «πρασίνων».

«Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό, διότι οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της πρωτεύουσας έχουν τα δικά τους σύγχρονα γήπεδα. Κάνουμε, λοιπόν, ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό», ανέφερε σε ανάρτηση ο Κωστής Χατζηδάκης και συμπλήρωσε ότι αυτό το επεσήμανε και στη χθεσινή εκδήλωση.

