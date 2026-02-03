Δάκρυσε on – air ο Γιώργος Λιάγκας με τον Στράτο Τζώρτζογλου – Η συγκινητική στιγμή στο «Πρωινό».

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 3 Ιανουαρίου, ο Στράτος Τζώρτζογλου, όπου και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στην πορεία του ηθοποιού, αλλά και στον πρόσφατο χωρισμό του από τη Σοφία Μαριόλα. Κομβικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η αναφορά του Στράτου Τζώρτζογλου στο γιο του, με τον Γιώργο Λιάγκα να λυγίζει on – air.

Ο δημοσιογράφος – παρουσιαστής, μίλησε με θαυμασμό για τον Στράτο Τζώρτζογλου και την απόφασή του να μετακομίσει στην Αμερική για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του γιου του, Αλκιβιάδη.

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός μίλησε για τα επαγγελματικά βήματα του γιου του στο εξωτερικό: «Ο Αλκιβιάδης αυτή τη στιγμή κάνει μικρού μήκους, κάποιες ταινίες που πήρανε πολλά βραβεία, δουλεύει δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο τον Ελπιδοφόρο. Εγώ το έμαθα έξι μήνες μετά, αφού είχε πιάσει δουλειά. Του λέω «Γιατί δεν μου το ‘πες;» …. Ο Αλκιβιάδης έχει ένα χούι: πρώτα κάνει τις επιτυχίες και μου τα λέει πολύ αργότερα… Θέλει να μου λέει μόνο καλά νέα».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας, εμφανώς συγκινημένος, είπε χαρακτηριστικά: «Το γεγονός ότι σηκώθηκες χωρίς να ‘χεις λεφτά στην τσέπη και ξενιτεύτηκες, πήγες στην Αμερική ρε μπαγάσα, χωρίς λεφτά, που δεν το ‘πες στο παιδί σου, και πήγες εκεί και έκανες ό,τι δουλειά μπορούσες να κάνεις… Γιατί ήταν δύσκολο ένας Έλληνας να μεγαλουργήσει εκεί χωρίς να ξέρει μητρική γλώσσα. Για να κάνεις και να στηρίξεις το όνειρο του παιδιού σου, σε θεωρώ πολύ σπουδαίο άνθρωπο μόνο γι’ αυτό. Όλα τ’ άλλα, χ@#$@ς. Γι’ αυτό θα σε θαυμάζω και θα σου λέω πάντα, μπράβο. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έκανες, ρε μάγκα».

Από την πλευρά του, ο Στράτος Τζώρτζογλου χαμογελαστός και συγκινημένος ευχαρίστησε τον Γιώργο Λιάγκα για τα λόγια του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg588dz94e7t?integrationId=40599y14juihe6ly}