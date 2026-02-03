Βρέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, μιας γερμανικής εταιρείας κατασκευής όπλων και του γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, που συνεδέονται με το ναζιστικό καθεστώς.

Έρευνα εντόπισε 890 λογαριασμούς στη ελβετική τράπεζα Credit Suisse, που συνδέονται με τους Ναζί, δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Τσακ Γκράσλεϊ ενόψει ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας που εξετάζει τον ρόλο των τραπεζών στο Ολοκαύτωμα.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται άγνωστοι μέχρι σήμερα λογαριασμοί (κατά την περίοδο του πολέμου) του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, μιας γερμανικής εταιρείας κατασκευής όπλων και του γερμανικού Ερυθρού Σταυρού, πρόσθεσε ο Τ. Γκράσλεϊ, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής και παρακολουθεί την έρευνα για την Credit Suisse εδώ και χρόνια.

Η UBS, η οποία εξαγόρασε την Credit Suisse το 2023, δήλωσε πέρυσι ότι συνεργάζεται με τον Αμερικανό πρώην εισαγγελέα Νιλ Μπαρόφσκι για να ρίξει φως σε λογαριασμούς που διατηρούσε ο πρώην ανταγωνιστής της και συνδέονταν με το ναζιστικό καθεστώς.

Τόσο η UBS όσο και η Credit Suisse έχουν ζητήσει συγγνώμη και κατέληξαν σε παγκόσμιο διακανονισμό το 1999, ο οποίος παρείχε οριστική διευθέτηση των αξιώσεων και έθεσε τέλος στη σχετική διαμάχη, ανέφερε η τράπεζα σε προδημοσίευση της κατάθεσής της ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα έρευνα ως εθελοντική πρωτοβουλία.

Ο Γκράσλεϊ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι έχει λάβει δύο εκθέσεις και μια ενημέρωση για την πορεία της έρευνας του Μπαρόφσκι.

Από την επανεξέταση προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι οι τραπεζικές σχέσεις της Credit Suisse με την παραστρατιωτική οργάνωση των SS, ήταν πιο εκτεταμένες απ’ ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα, με τον οικονομικό βραχίονα των SS να διατηρεί λογαριασμό στην τράπεζα, ανέφερε ο Γκράσλεϊ επικαλούμενος τα σχετικά αρχεία.

Επιπλέον, προέκυψαν νέα στοιχεία σχετικά με ένα σχέδιο που βοήθησε Ναζί να διαφύγουν στην Αργεντινή, πρόσθεσε.

Η UBS δήλωσε ότι αποδέχεται και εκφράζει βαθιά λύπη για το γεγονός ότι η περίοδος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του ελβετικού τραπεζικού συστήματος.

«Προσεγγίζουμε το σημερινό θέμα με βαθύ σεβασμό και σοβαρότητα», δήλωσε ο Ρόμπερτ Καρόφσκι, πρόεδρος της UBS Americas.

Κατά την εξαγορά της Credit Suisse, η UBS δεσμεύτηκε πλήρως να επαναφέρει την έρευνα στη σωστή πορεία και έκτοτε έχει λάβει εκτενή μέτρα για να διευκολύνει τη νέα έρευνα του Μπαρόφσκι, ανέφερε ο Καρόφσκι.

«Τώρα, με τρία χρόνια εμπειρίας, προτεραιότητά μας είναι να ολοκληρώσουμε αυτή την επανεξέταση, ώστε ο κόσμος να επωφεληθεί από τα ευρήματα της επικείμενης τελικής έκθεσης».

Η έρευνα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του καλοκαιριού, σύμφωνα με συνεργάτες της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, ενώ η τελική έκθεση αναμένεται στο τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από Reuters