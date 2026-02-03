Επιστήμονες από το Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο Duke και το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν διαπίστωσαν ότι και οι δύο βιομηχανίες (καπνού και τροφίμων) χρησιμοποίησαν παρόμοιες στρατηγικές για να αποφύγουν τη ρύθμιση και να αυξήσουν την ελκυστικότητα των προϊόντων τους.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (UPFs) θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρότερη ρύθμιση, υποστηρίζει μελέτη που διαπίστωσε ότι μοιάζουν περισσότερο με τα... τσιγάρα παρά με τα φρούτα και τα λαχανικά. Σύμφωνα με τον Independent, έρευνα από τρία αμερικανικά πανεπιστήμια διαπίστωσε ότι και τα μεν και τα δε έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενθαρρύνουν την κατανάλωση και τον εθισμό, ενώ ζητούνται παρεμβάσεις δημόσιας υγείας για τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κατανάλωσή τους.

Στοιχεία από 50 χώρες συνδέουν πλέον την υψηλή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας, νευρολογικές μεταβολές και μεταβολικές δυσλειτουργίες, όπως η νόσος του Πάρκινσον. Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι στις ΗΠΑ κάθε τέσσερα λεπτά πεθαίνει ένας άνθρωπος από αναστρέψιμες παθήσεις που σχετίζονται με την κατανάλωση αυτών των προϊόντων.

Επιστήμονες από το Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο Duke και το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν διαπίστωσαν ότι και οι δύο βιομηχανίες (καπνού και τροφίμων) χρησιμοποίησαν παρόμοιες στρατηγικές για να αποφύγουν τη ρύθμιση και να αυξήσουν την ελκυστικότητα των προϊόντων τους.

Παρότι στα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα περιλαμβάνονται προφανείς... ένοχοι, όπως τα πατατάκια, οι καραμέλες και η κατεψυγμένη πίτσα, υπάρχουν και προϊόντα που πολλοί θεωρούν υγιεινά, όπως συσκευασμένες μπάρες δημητριακών, ενεργειακά ποτά και γιαούρτια με φρούτα.

Παραδείγματα αποτελούν οι διαφημιστικοί ισχυρισμοί σε προϊόντα όπως οι μπάρες πρωτεΐνης που αναφέρουν ότι είναι «χαμηλά σε λιπαρά» ή «χωρίς ζάχαρη» - τακτικές αυτές της καπνοβιομηχανίας τη δεκαετία του 1950, όταν διαφήμιζε φίλτρα τσιγάρων.

Τόσο τα τσιγάρα όσο και τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα είναι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν μια «ακριβώς σωστή» δόση ουσιών που ενισχύουν την εξάρτηση: νικοτίνη στην περίπτωση των τσιγάρων και επεξεργασμένους υδατάνθρακες και λίπη στην περίπτωση των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό υγείας The Milbank Quarterly, ανέλυσε δεδομένα από τους τομείς της διατροφής, της επιστήμης του εθισμού και της ιστορίας της δημόσιας υγείας για να κάνει τις συγκρίσεις.

Αν και η μείωση του καπνίσματος αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της δημόσιας υγείας τον 20ό αιώνα, τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα εξακολουθούν να κυριαρχούν στην παγκόσμια αγορά τροφίμων, με εκκλήσεις για εφαρμογή μέτρων όπως περιορισμοί στη διαφήμιση που απευθύνεται σε παιδιά και περιορισμένη διαθεσιμότητα στα σχολεία.

Η μελέτη καταλήγει: «Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα πρέπει να αξιολογούνται όχι μόνο με διατροφικά κριτήρια αλλά και ως εθιστικές, βιομηχανικά σχεδιασμένες ουσίες»

(...) Οι προσπάθειες δημόσιας υγείας πρέπει να μετατοπιστούν από την ατομική ευθύνη στη λογοδοσία της βιομηχανίας τροφίμων, αναγνωρίζοντας τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα ως ισχυρούς παράγοντες ανατρέψιμων παθήσεων».

Η καθηγήτρια Ashley Gearhardt από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, κλινική ψυχολόγος με ειδίκευση στον εθισμό και μία από τις συγγραφείς της μελέτης, δήλωσε ότι οι ασθενείς της της λένε «Νιώθω εθισμένος σε αυτά, τα λαχταράω - παλιά κάπνιζα τσιγάρα και τώρα έχω την ίδια συνήθεια, αλλά με αναψυκτικά και ντόνατς. Ξέρω ότι με σκοτώνει. Θέλω να το κόψω, αλλά δεν μπορώ».

