Όταν τα συστατικά που διαβάζουμε στις ετικέτες των τροφίμων δεν υπάρχουν στα ντουλάπια και το ψυγείο μας, τότε το προϊόν είναι υπερεπεξεργασμένο.

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας διατροφής. Η έντονη προβολή τους, η χαμηλή τιμή και η ευκολία κατανάλωσης τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά, συχνά εις βάρος της διατροφικής τους αξίας. Παρότι δεν αποτελούν από μόνα τους «απαγορευμένο καρπό», η συστηματική τους παρουσία στο καθημερινό διαιτολόγιο μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία θρεπτικών συστατικών και σε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία.

Η επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στη μελέτη των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, καθώς η αυξημένη κατανάλωσή τους συνδέεται με χειρότερη ποιότητα διατροφής και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων εξηγεί η κλινική διαιτολόγος και αθλητική διατροφολόγος Φλώρα Λουκιανού. Η σύγχρονη διατροφική πυραμίδα δίνει έμφαση στα φυσικά και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, συστήνοντας τον περιορισμό των υπερεπεξεργασμένων επιλογών. Όμως, τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα» και γιατί μας απασχολούν τόσο;

Δεν είναι όλα τα επεξεργασμένα τρόφιμα ίδια

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η επεξεργασία από μόνη της δεν καθιστά ένα τρόφιμο ανθυγιεινό. Για τον λόγο αυτό, τα τρόφιμα ταξινομούνται σύμφωνα με το σύστημα NOVA σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση τη φύση, τον βαθμό και τον σκοπό της βιομηχανικής επεξεργασίας που έχουν υποστεί.

Ομάδα 1: Μη επεξεργασμένα ή ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, σπόροι, αυγά, γάλα και νερό.

Ομάδα 2: Επεξεργασμένα μαγειρικά συστατικά (π.χ. ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλάτι).

Ομάδα 3: Επεξεργασμένα τρόφιμα (π.χ. κονσερβοποιημένα τρόφιμα με λίγα πρόσθετα).

Ομάδα 4: Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Πίσω από τις ετικέτες: Τι σημαίνει υπερεπεξεργασμένο τρόφιμο

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι βιομηχανικά προϊόντα που έχουν υποστεί πολλαπλές τεχνολογικές και βιομηχανικές διεργασίες και περιέχουν πληθώρα πρόσθετων ουσιών. Στόχος αυτών των διεργασιών είναι η βελτίωση της γεύσης, της υφής, της διάρκειας ζωής και της ελκυστικότητας του προϊόντος. Συχνά πρόκειται για τρόφιμα υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, πλούσια σε ζάχαρη, αλάτι και ανθυγιεινά λιπαρά, αλλά φτωχά σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και άλλα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.Ορισμένες από τις ουσίες που συναντώνται συχνά στα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι:

Υδρογονωμένα λιπαρά

Υδρολυμένες πρωτεΐνες

Πρόσθετα σάκχαρα

Συντηρητικά

Γλυκαντικά

Τεχνητά αρωματικά

Ενισχυτικά γεύσης

Γαλακτοματοποιητές

Χρωστικές

Διογκωτικά και άλλα πρόσθετα

Παραδείγματα υπερεπεξεργασμένων τροφίμων

Μεταξύ άλλων, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα που συναντάμε στην καθημερινότητα είναι:

Αναψυκτικά και ζαχαρούχα ποτά

Αλμυρά σνακ (πατατάκια, γαριδάκια)

Γλυκά αρτοσκευάσματα (κέικ, μπισκότα)

Επεξεργασμένα κρέατα (λουκάνικα, μπέικον, ζαμπόν)

Έτοιμα γεύματα (στιγμιαίες σούπες, προτηγανισμένες πατάτες)

Ψωμί του τοστ και ζαχαρούχα δημητριακά πρωινού

Πώς επηρεάζουν την υγεία μας;

Η αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων έχει συσχετιστεί, ιδιαίτερα στους ενήλικες, με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης:

Παχυσαρκίας και αυξημένης περιφέρειας μέσης

Μεταβολικού συνδρόμου

Αντίστασης στην ινσουλίνη

Συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου

Καρδιαγγειακών παθήσεων

Υπέρτασης

Μειωμένων επιπέδων HDL («καλής») χοληστερόλης και αυξημένων επιπέδων LDL («κακής»)

Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Ορισμένων μορφών καρκίνου.

Μπορούν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα να ενταχθούν σε μια υγιεινή διατροφή;

Η λύση δεν βρίσκεται στην απόλυτη αποφυγή, αλλά στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διατροφής μας. Σε μια απαιτητική καθημερινότητα, όπου ο χρόνος συχνά δεν επαρκεί, είναι ρεαλιστικό να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένες φορές τα έτοιμα τρόφιμα έχουν θέση στο τραπέζι μας. Αυτό που έχει σημασία είναι η συχνότητα και η συνολική ποιότητα της διατροφής. Η ενίσχυση του διαιτολογίου με φρέσκα τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια και σπιτικά μαγειρεμένα γεύματα, μπορεί να περιορίσει ουσιαστικά την εξάρτηση από υπερεπεξεργασμένα προϊόντα και να βελτιώσει τη θρεπτική αξία της καθημερινής μας διατροφής.

Προτιμάμε φρούτα αντί για κομπόστες φρούτων

Επιλέγουμε νερό ή γάλα αντί για αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά

Καταναλώνουμε κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι αντί για επεξεργασμένα κρέατα

Επιλέγουμε βρώμη με μέλι, φρούτα και ξηρούς καρπούς αντί για ζαχαρούχα δημητριακά

Προτιμάμε σπιτικά μαγειρεμένα φαγητά αντί για έτοιμες σούπες και πίτες

Επιλέγουμε σπιτικά γλυκά αντί για κρουασάν, μπισκότα και τυποποιημένα κέικ

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει η σωστή ενημέρωση. Η ανάγνωση των ετικετών, η κατανόηση των συστατικών και η αναγνώριση των πρόσθετων ουσιών μάς επιτρέπουν να κάνουμε πιο συνειδητές επιλογές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, η επιστροφή σε πιο απλές, φυσικές διατροφικές συνήθειες, όπως το σπιτικό μαγείρεμα και η επιλογή τροφίμων με μικρή λίστα συστατικών αποτελεί βασικό βήμα προς μια πιο ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Γιατί, τελικά, οι καθημερινές μας επιλογές στο πιάτο αντικατοπτρίζονται άμεσα στην υγεία και την ποιότητα της ζωής μας.