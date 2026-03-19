Την προώθηση αλλαγών στον Κανονισμό της Βουλής, που θα προβλέπουν ρητά την απαγόρευση βιντεοσκόπησης σε όλους τους χώρους του Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Σε δηλώσεις του προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες στη σκιά του επεισοδίου στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος της Βουλής γνωστοποίησε ότι μετά το Πάσχα θα κατατεθούν στοχευμένες τροποποιήσεις.

Όπως ανέφερε, κατά τη σύνταξη του Κανονισμού πριν από περίπου 40 χρόνια, επί προεδρίας Αλευρά, δεν υπήρχε η τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων, γεγονός που εξηγεί την απουσία σχετικής πρόβλεψης για βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση. Υπογράμμισε, πάντως, ότι η ισχύουσα νομοθεσία ήδη απαγορεύει την καταγραφή χωρίς συναίνεση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αλλαγές που επεξεργάζονται θα καλύπτουν το σύνολο των χώρων της Βουλής, συμπεριλαμβανομένων της Ολομέλειας, των επιτροπών και των διαδρόμων. Παράλληλα, εξετάζεται και η αυστηροποίηση των κυρώσεων για παραπτώματα βουλευτών.

