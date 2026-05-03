Το πακέτο των 500 εκατ. Ευρώ και η λίστα των «χαμένων».

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά και οι διεθνείς εξελίξεις εντείνουν την οικονομική αβεβαιότητα, το πακέτο μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αφήνει πίσω του μια εκτεταμένη λίστα «χαμένων». Παρά τις εξαγγελίες για στήριξη, οι όροι και οι προϋποθέσεις αποκλείουν σημαντικές κατηγορίες πολιτών που βρίσκονται ήδη σε δυσχερή θέση.

Πρώτοι στη λίστα των αποκλεισμένων είναι χιλιάδες συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, οι οποίοι δεν δικαιούνται την ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, ακόμη κι αν τα εισοδήματά τους είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Χήρες, χήροι και συνταξιούχοι με μειωμένες αποδοχές μένουν εκτός λόγω του ηλικιακού «κόφτη», την ώρα που υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι δεν θα λάβουν καμία ενίσχυση.

Στους χαμένους συγκαταλέγονται και πολλά ζευγάρια συνταξιούχων, καθώς τα εισοδηματικά κριτήρια για έγγαμους αυξάνονται δυσανάλογα λιγότερο σε σχέση με τους άγαμους.

Το αποτέλεσμα είναι ότι νοικοκυριά με δύο συντάξεις αποκλείονται ευκολότερα, ακόμη και αν το συνολικό τους εισόδημα δεν απέχει σημαντικά από τα όρια. Την ίδια στιγμή, δεν λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των παιδιών, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω οικογένειες με αυξημένες ανάγκες.

Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι οικογένειες με παιδιά. Η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί βασίζεται σε παλαιότερα εισοδήματα, αφήνοντας εκτός όσους έχουν υποστεί πρόσφατη μείωση αποδοχών. Επιπλέον, τα όρια παραμένουν αυστηρά, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να χάνουν το βοήθημα για μικρές υπερβάσεις, παρά την πραγματική επιβάρυνση που υφίστανται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημαντικές απώλειες καταγράφονται και στους ενοικιαστές. Η επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ δεν αφορά όσους ξεπερνούν έστω και οριακά τα εισοδηματικά κριτήρια, δημιουργώντας ένα στενό πλαίσιο επιλεξιμότητας. Έτσι, πολίτες με σχετικά μέτρια εισοδήματα, που επίσης δοκιμάζονται από την αύξηση των ενοικίων, μένουν χωρίς καμία ενίσχυση.

Τέλος, η νέα ρύθμιση χρεών αναδεικνύει μια ακόμη κατηγορία χαμένων: όσους έχουν ήδη εντάξει τις οφειλές τους σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Αυτοί δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις 72 δόσεις, ενώ το υψηλό επιτόκιο και η απουσία «κουρέματος» περιορίζουν σημαντικά τα οφέλη για τους υπόλοιπους.