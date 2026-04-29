Ημέρα πληρωμών η σημερινή για τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα χρήματα θα φανούν μετά τις 5 το απόγευμα στα ΑΤΜ όλης της χώρας. Ωστόσο, όποιοι επιθυμούν να κάνουν αναλήψεις από τα γκισέ των τραπεζών θα πρέπει να περιμένουν μέχρι αύριο.
Συνεπώς, τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα το απόγευμα.
- Επίδομα Στέγασης
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
- Αναπηρικά
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Επίδομα Ομογενών
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα Δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι Οφειλέτες
- Επίδομα Αναδοχής
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας