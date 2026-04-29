Γνωστά έγιναν τα πρώτα λόγια του 89χρονου που πυροβόλησε 5 ανθρώπους σε ΕΦΚΑ Κεραμεικού όσο και στην οδό Λουκάρεως.

Σύμφωνα με το «Καλημέρα Ελλάδα» ο 89χρονος όπου κρατείται, αποκάλυψε στον δικηγόρο του κ. Νουλέζα τον λόγο για τον οποίο προχώρησε σε αυτή την πράξη.

Ο 89χρονος τονίζει πως «Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο και λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου, από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές. Με προσέλαβαν ''Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη; Πυροβόλησα στο έδαφος, δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ την φυλακή από το γηροκομείο, είχα προειδοποιήσει από το 2019. Με είχαν κλείσει στο Δαφνί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di5d2e9vebht?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιστορικό του 89χρονου, ο οποίος xuew το πρωί άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους και προκαλώντας σοκ σε μία γυναίκα. Ο άνδρας το 2018 είχε οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Τότε, κατά τη διάρκεια δικαστικής διαμάχης για τα ένσημά του, είχε μεταβεί στο γραφείο εισαγγελέως για να διαμαρτυρηθεί, θεωρώντας ότι δεν του φέρθηκαν σωστά.

Στον φάκελο που άφησε πίσω του, ο 89χρονος περιγράφει τη ζωή του, πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε, πού υπηρέτησε τη θητεία του, αλλά και τις εργασίες που έκανε στη Γερμανία και στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο Σικάγο.

Αναφέρει ότι για αυτές τις εργασίες λάμβανε σύνταξη από το εξωτερικό, όμως όπως γράφει, στην Ελλάδα δεν αναγνωρίστηκαν τα ένσημά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει ελληνική σύνταξη. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της επιστολής του, σημειώνει ότι «του φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί» και ότι «θα τους δαγκώσει κι εκείνος σαν σκυλί».

Σήμερα στον εισαγγελέα

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο χθες το πρωί στην Αθήνα, πυροβολώντας με κυνηγετική καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ Κεραμικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην οδό Λουκάρεως, τραυματίζοντας πέντε άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Ο άνδρας που κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όπου και απολογείται μεταφέρθηκε αργά χθες το βράδυ από την Πάτρα, όπου συνελήφθη το απόγευμα, σε ξενοδοχείο δίπλα στο ΚΤΕΛ, ενώ ετοιμαζόταν να φύγει με πλοίο για την Ιταλία. Ο 89χρονος εμμένει στο προσωπικό του πρόβλημα με τα ένσημα. Ο ίδιος λαμβάνει δύο συντάξεις από ΗΠΑ και Γερμανία που έχει εργαστεί στο παρελθόν και ήθελε να του αναγνωριστεί και στην Ελλάδα σύνταξη.

Μετά την επίθεση στον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα στις 11:17, η Άμεση Δράση δέχτηκε κλήση για πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο της Αθήνας, στην οδό Λουκάρεως. Ο ηλικιωμένος μπήκε στην είσοδο του κτηρίου όπου δεν γίνεται έλεγχος και άρχισε να πυροβολεί προς το πάτωμα. Από τα σκάγια των κυνηγετικών φυσιγγίων που έριξε με την καραμπίνα, τέσσερις υπάλληλοι τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες.

Φεύγοντας μετά την επίθεση ο δράστης κοντοστάθηκε στην πύλη του Πρωτοδικείου. Γύρισε για λίγο πίσω, πέταξε μερικούς φακέλους λέγοντας χαρακτηριστικά πως «σε αυτούς τους φακέλους θα βρείτε το λόγο για τον οποίο έκανα ότι έκανα».

Είχε εκδώσει άδεια για κυνηγετικό όπλο

Τον Ιούλιο του 2018 είχε εκδώσει άδεια για κυνηγετικό όπλο με γνωμάτευση ψυχιάτρου που τον έκρινε ικανό. Τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου προκάλεσε επεισόδιο με εισαγγελέα και ψυχίατροι που τον εξέτασαν στο Δαφνί έκριναν απαραίτητο τον εγκλεισμό του όπως και έγινε με εισαγγελική εντολή και ακολούθησε άρση της άδειας οπλοφορίας του.

Τότε ο δράστης είχε έρθει σε φραστική αντιπαράθεση με την εισαγγελέα στο γραφείο της, εξαιτίας της αρνητικής για εκείνον δικαστικής εξέλιξης, στην διαμάχη του με τον ασφαλιστικό οργανισμό και είχε ακουμπήσει τέσσερις σφαίρες πάνω στο γραφείο της με αποτέλεσμα να διατάξει τον εγκλεισμό του.