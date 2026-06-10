Ο καιρός των επόμενων ημερών. Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Χαλάει ο καιρός τις επόμενες ώρες με την κακοκαιρία να επηρεάζει συγκεκριμένα τμήματα της χώρας. Ειδικότερα, διάσπαρτες συννεφιές θα έχουμε την Πέμπτη, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι οι όποιες βροχές θα εκδηλωθούν στην ορεινή Πελοπόννησο και στη βόρεια Στερεά, ενώ αργά το βράδυ σε Φλώρινα, Κιλκίς και Πέλλα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 34 βαθμούς, στα βόρεια από 25 έως και 33, ενώ στα νότια θα έχουμε έως και 34 βαθμούς. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα σταματήσει στους 29 και στα ανατολικά στους 28.

Την Παρασκευή και μέχρι τα ξημερώματα θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες βροχές σε Πέλλα, Πιερία, Ημαθία, Κιλκίς, Δράμα, Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Επίσης ο άστατος καιρός θα κατέβει και νοτιότερα και θα έχουμε βροχές και στην Ήπειρο. Στην Αττική από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα χαλάσει με μπόρες και καταιγίδες. Το βράδυ της Παρασκευής οι καταιγίδες θα είναι έντονες σε Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική.

Το Σάββατο νέες μπόρες θα έχει η Στερεά, η Αττική και η Πελοπόννησος, ενώ από το βράδυ θα έχουμε σταδιακή βελτίωση.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου από 18 έως και 21/6 ο καιρός θα ζεστάνει, όχι όμως σε έντονο επίπεδο.

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Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=IIjmnvvQWJ4}