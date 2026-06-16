Στην Ελλάδα για τα Mad Video Music Awards βρίσκεται η Dara.

Την Τετάρτη 1η Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν για 7η διαδοχική χρονιά τα Mad Video Music Awards και όλοι οι καλλιτέχνες βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για να παρουσιάσουν τα εντυπωσιακά live acts τους, ανάμεσά τους και η νικήτρια της φετινής Eurovision.

Καλλιτέχνες, μουσικοί και παρουσιαστές, ετοιμάζονται να ανέβουν στη σκηνή προκειμένου να χαρίσουν ένα μοναδικό υπερθέαμα στο κοινό με στιγμές γεμάτες μελωδίες.

Η Dara η νικήτρια της Eurovision 2026, έφτασε στην Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες, με σκοπό να ολοκληρώσει τις πρόβες της εδώ και φαίνεται ότι απολαμβάνει μερικές καλοκαιρινές στιγμές στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου, η εκρηκτική ερμηνεύτρια, δημοσίευσε μία φωτογραφία της στα Social Media στην οποία απεικονίζεται μέσα σε ένα λεοπάρ φόρεμα, κρατώντας μία χνουδωτή τσάντα σε έντονα χρώματα.

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Αν και δεν αποκαλύπτει σε ποιο σημείο της πρωτεύουσας βρίσκεται ενημέρωσε την τοποθεσία της προσθέτοντας στο στιγμιότυπο την επιγραφή: «Athens, Greece».