Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη σε ανακοίνωσή της.

Το Ανώτατο Μικτό Στρατιωτικό Επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «κλείνουν» για τη ναυσιπλοΐα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «σοβαρές παραβιάσεις» του μνημονίου εκεχειρίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις αφορούν «στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθετικές ενέργειες» εντός της συμφωνημένης ζώνης ασφαλείας και προειδοποιεί ότι η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε «φιλικά και συντονισμένα» πλοία.

«Με την παρούσα δήλωση ανακοινώνεται ότι τα Στενά του Ορμούζ θα κλείσουν για τη ναυτιλιακή κυκλοφορία. Σημειώνεται ότι αυτό το πρώτο βήμα αποτελεί απάντηση στην παραβίαση της υπόσχεσης από τον εχθρό και, εάν η επιθετικότητα συνεχιστεί, θα προγραμματιστούν και θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να αναγκαστεί ο εχθρός να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του» ανέφερε το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

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Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Fox News, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία «εντός των επόμενων ημερών» για τον νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Ο Βανς είπε ότι «τα πράγματα πάνε καλά» και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης την Κυριακή, την ώρα που η Βέρνη επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να παρέχει «διακριτικό και αξιόπιστο» πλαίσιο στο Μπούργκενστοκ για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ–Ιράν.

Παράλληλα, ο Τζ. Ντ. Βανς αναφερόμενος στην ανακοίνωση του Ιράν για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε πως η Ουάσινγκτον δεν έχει επιβεβαιώσει τέτοια εξέλιξη, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως η στρατηγική δίοδος έχει πράγματι κλείσει.

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Κινδυνεύει το πρωτόκολλο συμφωνίας

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες «θα κινδυνεύσει», αν δεν εφαρμοσθούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

«Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν, διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει, μεταξύ των άλλων, την κατάπαυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης την διεξαγωγή αύριο «τεχνικών» αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στην Ελβετία παρουσία εκπροσώπων του Πακιστάν και του Κατάρ.

Οι ιρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν σήμερα για την Ελβετία, μετέδωσε από την πλευρά του ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προβλέπει την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξης τελικής συμφωνίας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.