Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή στο ρεύμα προς Αθήνα.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε οδικά τμήματα της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του δήμου Δήμου Μεταμόρφωσης από τις 18 Αυγούστου ως τις 12 Σεπτεμβρίου.

ΟΙ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για την εκτέλεση εργασιών από τη χ/θ 17,600 έως τη χ/θ 15,170, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από τις 18-8-2026 στις 23:00 έως τις 12-9-2026 στις 06:00. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 23:00 έως τις 06:00 της επομένης, στην περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης, ως εξής:

Φάση Α: Ασφαλτικές εργασίες στη λωρίδα επιτάχυνσης–επιβράδυνσης.

- Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, (από τη χ/θ 16,700 έως τη χ/θ 16,1115), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή και τη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Φάση Β: Ασφαλτικές εργασίες στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

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- Αποκλεισμός της δεξιάς και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, (από τη χ/θ 17,600 έως τη χ/θ 16,250), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Φάση Γ: Ασφαλτικές εργασίες στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

- Αποκλεισμός της δεξιάς και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας (από τη χ/θ 17,600 έως τη χ/θ 16,000), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Φάση Δ: Ασφαλτικές εργασίες στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

- Αποκλεισμός της δεξιάς και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας (από τη χ/θ 17,600 έως τη χ/θ 15,170), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.