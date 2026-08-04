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Η Τράμπζονσπορ «στρώνει χρυσάφι» στον Σαλάχ για το μεγάλο «ναι».

Κοντά σε μία μεταγραφή που αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη βρίσκεται η Τράμπζονσπορ, καθώς παίκτης της τούρκικης ομάδας θα πρέπει να λογίζεται ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Νωρίτερα, δημοσιεύματα από την Τουρκία ανέφεραν ότι Τράμπζονσπορ και Σαλάχ έδωσαν τα χέρια για δύο χρόνια, σε ένα deal πολλών εκατομμυρίων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σαλάχ αναμένεται να λάβει 5 εκατ. ευρώ ως μπόνους υπογραφής, ενώ οι ετήσιες απολαβές του θα αγγίξουν τα 17 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο Σαλάχ θα λάβει και το 25% από τα έσοδα των φανελών του.

Ο Σαλάχ αποχώρησε από τη Λίβερπουλ στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, ολοκληρώνοντας μία άκρως επιτυχημένη παρουσία εννέα ετών στο Άνφιλντ.

Η ομάδα της Τραπεζούντας, η οποία τερμάτισε 3η τη σεζόν 2025/26 στο τουρκικό πρωτάθλημα το τελευταίο διάστημα φέρεται να βρισκόταν σε έντονο ανταγωνισμό με την Μπεσίκτας για την απόκτηση του «Φαραώ».

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Η ανάρτηση της Τράμπζονσπορ που επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα

Με δύο αναρτήσεις στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τρίτης (04/08), η Τράμπζονσπορ προανήγγειλε την μετακόμιση του Μο Σαλάχ στην Τραπεζούντα.

Η πρώτη ανάρτηση είναι ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται μία μεγαλειώδης πυραμίδα δίπλα από το Στάδιο Σενόλ Γκιουνές, έδρα της Τράμπζονσπορ.

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Στη δεύτερη ανάρτηση, η τουρκική ομάδα έγραψε χαρακτηριστικά «Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Μοχάμεντ Σαλάχ στον σύλλογό μας».

Την μετακίνηση Σαλάχ επιβεβαιώνει και ο ιστότοπος 433.

{https://www.instagram.com/p/DbfhzErggfS/?img_index=1}

To «Here we go» από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

{https://www.instagram.com/p/DbocCFORkLq/}