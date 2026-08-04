Ο Λιβάι Γκαρσία έρχεται στον Παναθηναϊκό με μορφή δανεισμού.

Σε οριστική συμφωνία φέρεται να έχει έρθει ο Παναθηναϊκός με την Σπαρτάκ Μόσχας, με τον Λιβάι Γκαρσία να προβάρει τα πράσινα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού Metaratings, ο 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ εθεάθη στο αεροδρόμιο της Μόσχας έτοιμος να αναχωρήσει με προορισμό την Αθήνα. Ο Λιβάι Γκαρσία αναμένεται να περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Η συμφωνία προβλέπει δανεισμό του Γκαρσία για ένα χρόνο, με την οψιόν αγοράς να αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ σε περίπτωση που ο επιθετικός από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο συμπληρώσει συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών.

Το δημοσίευμα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Σύμφωνα με πληροφορίες του Metaratings.ru, ο επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, Λιβάι Γκαρσία, βρίσκεται στο αεροδρόμιο και αναμένεται να αναχωρήσει άμεσα από τη Μόσχα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία θα πάρει τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν 2026/27, με οψιόν αγοράς.

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Ο Γκαρσία εντάχθηκε στη Σπαρτάκ τον χειμώνα του 2025, όταν αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Η μεταγραφή του κόστισε 18.7 εκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσε την ακριβότερη στην ιστορία του ρωσικού συλλόγου.

Με τη φανέλα της Σπαρτάκ Μόσχας πραγματοποίησε 48 συμμετοχές, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τη Σπαρτάκ έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, εκτιμάται στα 7 εκατομμύρια ευρώ».