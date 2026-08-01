Μετά την έκρηξη, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ελέγχους στην περιοχή, ενώ οι αρχές αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες μόλις ολοκληρωθεί η αρχική φάση της έρευνας.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε καφετέρια στη Μόσχα, προκαλώντας συναγερμό στις ρωσικές αρχές. Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες προσπαθούν να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε σε σημείο όπου υπήρχε συγκέντρωση ανθρώπων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια και η προέλευση του μηχανισμού που προκάλεσε την έκρηξη.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ συλλέγονται στοιχεία από το σημείο του περιστατικού. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ανασύσταση των γεγονότων που προηγήθηκαν της έκρηξης, καθώς και στην ταυτοποίηση των θυμάτων.

{https://x.com/Gerashchenko_en/status/2083618952307978300}