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Νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα.

Έπειτα από τρεις εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, η Αίτνα εξερράγη ξανά την Πέμπτη.

Λάβα ξεχύθηκε από το ηφαίστειο, προς τη Βάλε ντελ Μπόβε, μετά τη νέα έκρηξη. Το ηφαιστειακό νέφος έφτασε σε ύψος περίπου 7 χιλιομέτρων, αναφέρει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, επικαλούμενο στοιχεία από το Αστεροσκοπείο.

Τέφρα έπεσε στην πόλη Μπρόντε, της Σικελίας, αλλά η έκρηξη της Αίτνας δεν επηρέασε τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου στην Κατάνια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η νέα έκρηξη στο ηφαίστειο της Αίτνας

{https://www.youtube.com/watch?v=Y0hubzs-DT4}

{https://www.youtube.com/shorts/Yl-4oVeSjxo}