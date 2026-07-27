Εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πίσω από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο – Ένας νεκρός και ένας τραυματίας

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας. Η έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένη φωτιά που κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις, ενώ ένας 25χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, καθώς εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του εργοστασίου. Παράλληλα, μια γυναίκα τραυματίστηκε από θραύσματα που εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη απόσταση από το σημείο της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης που φέρεται να πραγματοποιούνταν στον χώρο λίγο πριν σημειωθεί η ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόλληση προτού σημειωθεί η έκρηξη, ενώ ακολούθησε η πυρκαγιά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως νεκρός είναι ο άνδρας που φέρεται να έκανε την ηλεκτροσυγκόλληση. Όπως πρόσθεσε ο κ. Αρτοποιός, μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα η ΕΡΤ, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

Κατά τις πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, στον χώρο του εργοστασίου τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν πέντε άτομα, τέσσερα από τα οποία πρόλαβαν να βγουν. Τα τέσσερα αυτά άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για αναπνευστικά προβλήματα και είναι καλά στην υγεία τους.

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Το ωστικό κύμα της έκρηξης ακούστηκε μέχρι 15 χλμ μακριά

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια ώστε ο εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 έως 15 χιλιομέτρων, με κατοίκους της Κορίνθου, του Λουτρακίου και των γύρω περιοχών να αναφέρουν ότι αρχικά πίστεψαν πως είχε σημειωθεί σεισμός. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι φλόγες τύλιξαν το εργοστάσιο, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της περιοχής, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό.

Την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν στον χώρο πέντε εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις κατάφεραν να απομακρυνθούν εγκαίρως μόλις αντιλήφθηκαν τον ισχυρό κρότο και την εκδήλωση της φωτιάς. Ο 25χρονος, όμως, δεν πρόλαβε να διαφύγει. Οι πυροσβέστες που εισήλθαν στις εγκαταστάσεις, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω της έντασης της φωτιάς και των υψηλών θερμοκρασιών, εντόπισαν τη σορό του απανθρακωμένη.

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Ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε λίγο μετά τις 13:30 και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Κορινθίων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν πολύωρη μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλους τους χώρους του εργοστασίου, καθώς υπήρχαν φόβοι για εγκλωβισμένους. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν μετά τον εντοπισμό της σορού του άτυχου εργαζομένου, ενώ στη συνέχεια συνεχίστηκε η επιχείρηση πλήρους κατάσβεσης και ασφάλισης του χώρου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου, το οποίο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζει όλα τα στοιχεία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι εργασίες που εκτελούνταν πριν από την έκρηξη, οι συνθήκες ασφαλείας που τηρούνταν στις εγκαταστάσεις, καθώς και κάθε πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να εξηγήσει το δυστύχημα. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, καθώς πρόκειται για ένα εργοστάσιο που λειτουργούσε εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή χωρίς να έχει καταγραφεί στο παρελθόν ανάλογο περιστατικό. Οι κάτοικοι περιγράφουν σκηνές πανικού αμέσως μετά την έκρηξη, με τον δυνατό κρότο και τις συνεχείς εκρήξεις που ακολούθησαν να προκαλούν μεγάλη αναστάτωση.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ τα αποτελέσματα της πραγματογνωμοσύνης αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή στον 25χρονο εργαζόμενο και προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή του εργοστασίου.

Ένας νεκρός απανθρακωμένος μέσα στο εργοστάσιο: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πως η σορός εντοπίστηκε ενώ οι δυνάμεις επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς εντός του εργοστασίου. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς το εργοστάσιο είχε τυλιχθεί στις φλόγες και πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή. Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης ήταν 5 εργαζόμενοι που έτρεξαν να βγουν στην έξοδο μόλις αντιλήφθηκαν τον κρότο. Δυστυχώς οι τέσσερις κατάφεραν να διαφύγουν με ασφάλεια και μόνο ένας νεαρός εργαζόμενος δεν τα κατάφερε και εντοπίστηκε απανθρακωμένος από τις πυροσβεστικές αρχές.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081699265730990416}

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2081696870921867629}

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{https://exchange.glomex.com/video/v-dk9bwyjuthg1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Κόλαση» φωτιάς μετά από απανωτές εκρήξεις

Σκηνές που θύμιζαν πραγματική κόλαση εκτυλίχθηκαν στα Εξαμίλια Κορινθίας αμέσως μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού. Σύμφωνα με το korinthos-tv.gr ένας δυνατός κρότος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Λίγο αργότερα, οι φλόγες άρχισαν να κατακαίνε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

Ο εκκωφαντικός κρότος ακούστηκε σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους, πολλοί από τους οποίους θεώρησαν αρχικά ότι είχε σημειωθεί σεισμός. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τεράστιες φλόγες τύλιξαν τις εγκαταστάσεις, ενώ διαδοχικές εκρήξεις ακούγονταν από το εσωτερικό του εργοστασίου, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της Πυροσβεστικής. Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό της περιοχής και ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό, καταστρέφοντας ολοσχερώς το εργοστάσιο. Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν πολύωρη μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις, ενώ οι συνεχείς εκρήξεις και οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούσαν την επιχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη.