Συναγερμός στην πυροσβεστική για φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σε εξέλιξη φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή Αληθινή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Φαιστού στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα του 112 στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

{https://x.com/112Greece/status/2081691031532134818}

Mαίνεται το πύρινο μέτωπο στην Αληθινή

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή της επέκτασής της. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες συνθήκες και να ελεγχθούν όλα τα μέτωπα της φωτιάς. Παράλληλα, σημαντική είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς δύο εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή, πραγματοποιώντας ρίψεις και ενισχύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε αντίξοες συνθήκες, με βασικό στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις γύρω περιοχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk9bhz57y8jd?integrationId=40599y14juihe6ly}