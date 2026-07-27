Το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένο, καθώς η αντιπολίτευση δεν συναινεί σε καμία από τις προτάσεις της κυβέρνησης.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρώτη ψηφοφορία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, καθώς το απόγευμα οι βουλευτές τα κόμματα θα πάρουν θέση για τις 33 προς αναθεώρηση διατάξεις του Συντάγματος.

Ωστόσο το αποτέλεσμα φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένο, καθώς η αντιπολίτευση δεν συναινεί σε καμία από τις προτάσεις της κυβέρνησης, ενώ δεν αποκλείεται, μετά την απόσυρση του άρθρου για το ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή, να καταγραφούν και διαρροές από την πλειοψηφία σε διατάξεις όπως αυτό που επανακαθορίζει τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με την έναρξη της σημερινής τελευταίας συνεδρίασης στην Ολομέλεια, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξαπέλυσε διμέτωπο σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ για τη στάση τους στο άρθρο 16 που αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

«Η ΕΛΑΣ μας λέει πως δεν θα καταργήσει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το ΠΑΣΟΚ μας λέει ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πια εκκωφαντική, αναμετράται με τις ίδιες της τις θέσεις η αντιπολίτευση», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παράλληλα, επικαλέστηκε μελέτη που αναφέρει πως η μεταρρύθμιση θα φέρει συνολικώς 10,2 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία, εξαπολύοντας πυρά και σε όσους καταψήφισαν το νόμο για τα μη κρατικά ΑΕΙ.

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Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Φραγκίσκος Παρασύρης από το ΠΑΣΟΚ επανέλαβε τη θέση του κόμματός του για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «με μία μόνο λέξη μέσα στη διατύπωση αλλάζει η φυσιογνωμία της Παιδείας στη χώρα, επομένως η συνταγματική προστασία αποτελεί πολιτική και θεσμική υποχρέωση».

Επίθεση στην αντιπολίτευση για τη στάση της εξαπέλυσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος υπογράμμισε πως λόγω της άρνησης όλων όσοι «παριστάνουν τους προοδευτικούς και τους αμύντορες του Κράτους Δικαίου» να υπερψηφίσουν, υπάρχει ο κίνδυνος να μην προχωρήσουν οι εμβληματικές αλλαγές για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την ποινική ευθύνη των υπουργών και την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

«Το κομματικό πάθος τυφλώνει τη λογική! Ψάξτε να βρείτε λογική! Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε προοδευτικά ούτε λογικά», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης καλώντας την αντιπολίτευση να στηρίξει τουλάχιστον απόψε στην ψηφοφορία τις προτάσεις για την συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σημαίας.

Οι αλλαγές προτείνει η ΝΔ

Στην κρίση του Σώματος σήμερα το απόγευμα θα τεθεί σειρά προτάσεων (33), με εμβληματικότερες εκτός της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων, την αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, την αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανωτάτων δικαστών, την άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά και τη μία και μόνη εξαετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας.

Για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχουν διατυπώσει ανοιχτά επιμέρους ενστάσεις κυβερνητικοί βουλευτές όπως οι Ντόρα Μπακογιάννη, Γιώργος Βλάχος και Χαράλαμπος Αθανασίου και μένει αν αυτή τους τη διαφωνία θα την εκφράσουν ανοιχτά στην ψηφοφορία.

Όσα άρθρα λάβουν σήμερα, αλλά και στη δεύτερη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί τέλη Αυγούστου, τουλάχιστον 151 ψήφους θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας, ενώ στην επόμενη Βουλή θα χρειαστεί 180 ψήφους προκειμένου να αναθεωρηθεί το εκάστοτε άρθρο.

Εφόσον κάποιο άρθρο λάβει σήμερα 180 ψήφους, σενάριο που αποκλείεται καθώς η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα συναινέσει, τότε στην επόμενη Βουλή θα χρειαστεί 151 ψήφους για να αναθεωρηθεί.