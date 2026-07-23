Περισσότερες από 65 ομάδες, πάνω από 250 συμμετέχοντες και εκατοντάδες επισκέπτες έζησαν μια μοναδική αθλητική εμπειρία στην Πάρο.

Το Paros Beach Hoops powered by FlexCar απέδειξε ότι μια αθλητική διοργάνωση μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από αγωνιστικό θέαμα. Με Platinum Χορηγό τη Novibet, το τριήμερο event που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Παροικιάς συνδύασε το beach basketball με τη συμμετοχή, την εξωστρέφεια και έναν ουσιαστικό κοινωνικό σκοπό, προσελκύοντας εκατοντάδες συμμετέχοντες και επισκέπτες.

Σχεδιασμένο με γνώμονα την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή, το ιδιαίτερο concept του beach basketball μεταφέρει το παιχνίδι στην άμμο μέσα από απλούς κανόνες που επιτρέπουν σε ανθρώπους κάθε ηλικίας και επιπέδου να γίνουν μέρος της εμπειρίας. Το αποτέλεσμα ήταν περισσότερες από 65 ομάδες, πάνω από 250 συμμετέχοντες και εκατοντάδες επισκέπτες να ζήσουν μια μοναδική αθλητική εμπειρία στην Πάρο.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιτυχία της διοργάνωσης δεν αποτυπώνεται στους αριθμούς της συμμετοχής, αλλά στον κοινωνικό της σκοπό. Μέσα από τη διοργάνωση εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για τη δημιουργία της πρώτης Μονάδας Αιμοκάθαρσης στην Πάρο, καλύπτοντας μια ουσιαστική ανάγκη για τους μόνιμους κατοίκους του νησιού αλλά και τους χιλιάδες ανθρώπους που το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

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Η Novibet, μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, στήριξε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία απέδειξε στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης θετικής αλλαγής για τις τοπικές κοινωνίες.

Ξεχωριστή στιγμή του τριημέρου αποτέλεσε η παρουσία του Ambassador του Giant Heart, Βασίλη Σπανούλη, ενώ το «παρών» έδωσαν και προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, των media και της ψυχαγωγίας, όπως η Κατερίνα Καινούργιου, ο Σάκης Τανιμανίδης, η Χριστίνα Μπόμπα, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο Ευθύμης Ρεντζιάς και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, με την παρουσία των Betarades και του Eurohoops να ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της αθλητικής κοινότητας γύρω από τη διοργάνωση.

Η συμμετοχή της Novibet και του Giant Heart στη διοργάνωση, εντάσσεται στη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού για να δημιουργούν θετικό και μετρήσιμο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες. Το Paros Beach Hoops αποτέλεσε ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, επιβεβαιώνοντας ότι ο αθλητισμός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδέεται με πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.