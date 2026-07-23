ο Dnews.gr χαρτογραφεί μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις το τι αλλάζει με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών.

Έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο, στον οποίο θα συγκεντρώνονται σχεδόν όλες οι βεβαιωμένες οφειλές των πολιτών προς το Δημόσιο, δημιουργεί η κυβέρνηση, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην πολυδιάσπαση των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα.

Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις το τι αλλάζει με την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών, ποιες οφειλές θα εμφανίζονται, πώς θα γίνεται η πρόσβαση και ποιες υποχρεώσεις θα μπορούν να εξοφλούνται ηλεκτρονικά.

1. Τι είναι η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών;

Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας κάθε πολίτης θα αποκτά συγκεντρωτική εικόνα των βεβαιωμένων οικονομικών υποχρεώσεών του προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Στην πράξη δημιουργείται ένας προσωπικός ψηφιακός φάκελος οφειλών, ώστε ο πολίτης να μη χρειάζεται να αναζητά τα χρέη του σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

2. Πώς θα συνδέονται οι πολίτες στην πλατφόρμα;

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Η πρόσβαση θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Μετά την ταυτοποίησή του, ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει σε μία οθόνη τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο όνομά του από τους δημόσιους φορείς που είναι συνδεδεμένοι με το νέο σύστημα.

3. Ποιες οφειλές θα εμφανίζονται στον ψηφιακό φάκελο;

Στην πλατφόρμα θα συγκεντρώνονται διοικητικά βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Σε αυτές περιλαμβάνονται τέλη, δικαιώματα, εισφορές, διοικητικά πρόστιμα, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και άλλες απαιτήσεις δημοσίου δικαίου. Θα εμφανίζονται επίσης οφειλές που μπορούν να εξοφληθούν ηλεκτρονικά ή να υπαχθούν σε ρύθμιση, όπου αυτό προβλέπεται.

4. Θα εμφανίζονται τα χρέη προς δήμους και Περιφέρειες;

Ναι. Στον ψηφιακό φάκελο θα εντάσσονται οφειλές προς δήμους και Περιφέρειες που προέρχονται από τέλη, εισφορές, πρόστιμα και άλλες διοικητικά βεβαιωμένες απαιτήσεις. Στόχος είναι ο πολίτης να αποκτήσει ενιαία εικόνα και για υποχρεώσεις που σήμερα μπορεί να βρίσκονται καταχωρισμένες σε διαφορετικά συστήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5. Τι θα γίνει με τα πρόστιμα του ΚΟΚ και τις οφειλές από οχήματα;

Τα διοικητικά βεβαιωμένα πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα μπορούν να εμφανίζονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών. Το ίδιο προβλέπεται και για οφειλές που προκύπτουν από διασταυρωτικούς ελέγχους οχημάτων, εφόσον έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη διοικητική ή ταμειακή βεβαίωσή τους.

6. Θα εμφανίζονται τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης;

Ναι. Στο νέο σύστημα προβλέπεται να εντάσσονται και βεβαιωμένες οφειλές από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και άλλες δημόσιες ή ανταποδοτικές χρεώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πλατφόρμας.

7. Τι θα ισχύει για τα χρέη προς την Εφορία και τον e-ΕΦΚΑ;

Οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον e-ΕΦΚΑ θα εμφανίζονται στην ίδια ψηφιακή εικόνα, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει το σύνολο των υποχρεώσεών του. Ωστόσο, η εξόφληση των συγκεκριμένων χρεών θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται μέσω των υφιστάμενων ηλεκτρονικών συστημάτων των δύο φορέων, χωρίς να αλλάζει η σημερινή διαδικασία πληρωμής.

8. Θα μπορούν όλες οι οφειλές να πληρώνονται μέσα από την Πύλη;

Όχι απαραίτητα. Η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής εξόφλησης θα παρέχεται στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία και υποστηρίζεται από το σύστημα του αρμόδιου φορέα. Για τις υπόλοιπες οφειλές, η Πύλη θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο ενημέρωσης, παρέχοντας πληροφορίες για το ύψος της οφειλής, την αιτία δημιουργίας της και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πληρωθεί ή να ρυθμιστεί.

9. Πώς θα γίνεται η πληρωμή των οφειλών;

Για κάθε οφειλή ή ομάδα οφειλών θα μπορεί να δημιουργείται μοναδικός κωδικός πληρωμής RF, εφόσον δεν έχει ήδη εκδοθεί αντίστοιχος κωδικός από τον αρμόδιο φορέα. Μέσω αυτού θα διευκολύνεται η ηλεκτρονική εξόφληση, ενώ η πλατφόρμα θα διαλειτουργεί με τις σχετικές υποδομές πληρωμών και το χρηματοπιστωτικό σύστημα για την ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

10. Τι αποδεικτικό θα λαμβάνει ο πολίτης μετά την πληρωμή;

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα εκδίδεται ψηφιακή βεβαίωση εξόφλησης. Το σχετικό αποδεικτικό θα αποστέλλεται στον πολίτη και στον αρμόδιο φορέα, ενώ η ενημέρωση των υπηρεσιών για την είσπραξη θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, περιορίζοντας την ανάγκη προσκόμισης αποδεικτικών από τον ίδιο τον συναλλασσόμενο.

11. Πώς θα ενημερώνονται οι πολίτες για νέες οφειλές;

Η νέα πλατφόρμα θα μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις όταν βεβαιώνεται νέα οφειλή ή εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη. Οι κοινοποιήσεις θα μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο πολίτης στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Έτσι, η ενημέρωση για νέες οικονομικές υποχρεώσεις θα γίνεται ταχύτερα και ψηφιακά.

12. Τι αλλάζει τελικά στην καθημερινότητα του πολίτη;

Η βασική αλλαγή είναι ότι οι πολίτες θα αποκτήσουν ένα ενιαίο ψηφιακό σημείο αναφοράς για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο. Με μία σύνδεση θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα τι χρωστούν, σε ποιον φορέα αντιστοιχεί κάθε οφειλή, για ποιον λόγο δημιουργήθηκε και ποιες επιλογές έχουν για την εξόφληση ή τη ρύθμισή της. Παράλληλα, θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για νέες οφειλές και θα λαμβάνουν ψηφιακά αποδεικτικά μετά την πληρωμή, με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και των μετακινήσεων μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών εφαρμογών.