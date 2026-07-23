Το 2026 παράγοντες της αγοράς διαπιστώνουν επιβράδυνση της μετακίνησης των καταναλωτών προς τα σταθερά προγράμματα, λόγω των υψηλότερων τιμών και παγίων.

Πλαφόν στα πάγια των σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος σχεδιάζει να επιβάλει έως τα τέλη του μήνα η ΡΑΑΕΥ, με στόχο να ενισχύσει τη διαφάνεια στις χρεώσεις και να προστατεύσει τους καταναλωτές από επιβαρύνσεις που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές κατά την επιλογή ενός προγράμματος.

Στο επίκεντρο της ρυθμιστικής αρχής βρίσκονται τα υψηλά πάγια στα σταθερά «μπλε» τιμολόγια, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις προσεγγίζουν τα 16 ευρώ τον μήνα. Οι χρεώσεις αυτές μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την πραγματική τιμή της κιλοβατώρας, παρά το γεγονός ότι οι καταναλωτές συνήθως εστιάζουν στη χαμηλή τιμή ενέργειας που προβάλλεται από τους παρόχους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός μέσου νοικοκυριού με μηνιαία κατανάλωση 330 κιλοβατωρών. Εάν επιλέξει σταθερό πρόγραμμα με πάγιο 15,90 ευρώ, μόνο το πάγιο προσθέτει περίπου 4,8 λεπτά ανά κιλοβατώρα στο πραγματικό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι ένα τιμολόγιο που διαφημίζεται, για παράδειγμα, με σταθερή χρέωση 13 λεπτών ανά κιλοβατώρα, στην πράξη φτάνει περίπου στα 17,8 λεπτά, εφόσον συνυπολογιστεί το μηνιαίο πάγιο.

Tι επιδιώκει η ΡΑΑΕΥ

Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πάροχοι έχουν αναπροσαρμόσει την εμπορική πολιτική τους λόγω της αβεβαιότητας στις ενεργειακές αγορές. Τα ιδιαίτερα φθηνά σταθερά προγράμματα έχουν περιοριστεί, ενώ οι τιμές των περισσότερων «μπλε» τιμολογίων κινούνται πλέον σε υψηλότερα επίπεδα και συνοδεύονται συχνά από αυξημένα πάγια. Την ίδια στιγμή, τα κυμαινόμενα «κίτρινα» τιμολόγια προωθούνται με χαμηλότερες ή ακόμη και μηδενικές πάγιες χρεώσεις, μεταφέροντας ωστόσο στον καταναλωτή τον κίνδυνο από πιθανές διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς.

Παρά τις αυξήσεις, τα σταθερά τιμολόγια αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά το 2025. Σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ, για ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 330 κιλοβατωρών τον μήνα αποτέλεσαν την οικονομικότερη επιλογή στους οκτώ από τους δώδεκα μήνες του έτους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το 2026, πάντως, παράγοντες της αγοράς διαπιστώνουν επιβράδυνση της μετακίνησης των καταναλωτών προς τα σταθερά προγράμματα, λόγω των υψηλότερων τιμών και παγίων. Με την επιβολή πλαφόν, η ΡΑΑΕΥ επιδιώκει η σύγκριση μεταξύ των διαθέσιμων τιμολογίων να γίνεται με βάση το πραγματικό τελικό κόστος και όχι μόνο τη διαφημιζόμενη τιμή της κιλοβατώρας.