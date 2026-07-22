Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

«Με εντολή της Διοίκησης» λένε οι πληροφορίες.

Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια, καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο ραδιοσταθμός «Στο Κόκκινο».

Συγκεκριμένα είχε κληθεί να παραχωρήσει συνέντευξη η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ Ιωάννα Λαλιώτου, αλλά με παρέμβαση της διοίκησης η συνέντευξη ακυρώθηκε. Αντιθέτως δεν υπήρχε πρόβλημα με εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.

Η Κουμουνδούρου, μιας και είναι ο μέτοχος του σταθμού, θα πρέπει να μην επιτρέψει τέτοιες πρακτικές γιατί θα τις χρεώνεται- και πρώτη απ΄ όλους η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου.

Να θυμίσουμε πως κατά το παρελθόν έχει βγει στον αέρα του «Κόκκινου» -και σωστά- έως ο Άδωνις Γεωργιάδης. Η ΕΛΑΣ θα αποκλείεται;

Β.Σκ.