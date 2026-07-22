Σοκ από επίθεση σκύλου σε κεντρικό δρόμο στα Χανιά με αποτέλεσμα τον θάνατο του μικρόσωμου θύματος.

Ένα δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης σε κεντρικό δρόμο των Χανίων, όπου ένας μεγαλόσωμος σκύλος επιτέθηκε σε μικρόσωμο σκυλάκι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο zarpanews.gr.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 9.30 το πρωί όταν ένα από τα παιδιά της οικογένειας έκανε βόλτα με το σκυλάκι στη γειτονιά. Εκείνη την ώρα, από την απέναντι πλευρά, περνούσε ένας μεγαλόσωμος σκύλος που επιτέθηκε στο σκυλάκι. Όπως αναφέρει η μητέρα του ανήλικου παιδιού, ο μεγαλόσωμος σκύλος δεν έφερε λουρί για τη βόλτα του, ενώ ο ιδιοκτήτης του ζώου, σύμφωνα με την ίδια, φέρεται να μην ήταν δίπλα του, αλλά σε απόσταση περίπου 30-40 μέτρων.

Περίοικοι που βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό προσπάθησαν να σώσουν το σκυλάκι, χωρίς αποτέλεσμα. Το παιδί βρίσκεται σε κατάσταση σοκ από την επίθεση, ενώ ευτυχώς δεν έπεσε θύμα του σκύλου. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο σκύλος φέρεται να επιτέθηκε νωρίτερα και σε μια άλλη γυναίκα, η οποία επίσης έκανε βόλτα με δύο σκυλιά στον ίδιο δρόμο.