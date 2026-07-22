Η νέα ταινία Spider-Man έρχεται στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Ιουλίου.

H Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το τελικό τρέιλερ του Spider-Man: Brand New Day και είναι γεμάτο άφθονη δράση.



Στο επίκεντρο του νέου βίντεο βρίσκεται ο Πίτερ Πάρκερ του Τομ Χόλαντ καθώς μοιράζεται το ταξίδι του μέχρι το σημείο που βρίσκεται τώρα, κάνοντας μια γρήγορη ανακεφαλαίωση.

Επίσης μας δίνει μια γεύση από την MJ της Ζεντάγια και νέες σκηνές μάχης ανάμεσα στον ήρωα και τον Hulk του Μαρκ Ράφαλο.

Στη σύνοψη διαβάζουμε: «Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα της ταινίας «No Way Home» και ο Πίτερ είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας εθελοντικά εξαφανιστεί από τη ζωή και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά. Καταπολεμώντας το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πλέον το όνομά του, έχει αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην προστασία της πόλης του — ως Spider-Man πλήρους απασχόλησης — αλλά καθώς οι απαιτήσεις προς αυτόν μεγαλώνουν, η πίεση πυροδοτεί μια εκπληκτική φυσική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ίδια στιγμή που ένα παράξενο νέο μοτίβο εγκλημάτων δημιουργεί μία από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ».



{https://youtu.be/n8y00WDOq4Q?si=UB5Rq-8hypXZQncF}

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Zendaya στον ρόλο της MJ, ο Τζέικομπ Μπάταλον ως Νεντ καθώς και οι Τζον Μπέρνθαλ, Σέιντι Σινκ, Τράμελ Τίλμαν, Κιθ Ντέιβιντ, Μάικλ Μάντο και Λάιζα Κολόν-Ζάγιας.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς.

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Το «Spider-Man: Brand New Day» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Ιουλίου.