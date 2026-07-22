Ο Ντάνιελ Σιάντ είχε κατηγορηθεί πώς έφερνε σε επαφή νεαρές κοπέλες με τον Τζέφρι Επστάιν.

Ένας από τους ανθρώπους που είχαν συνδεθεί με το δίκτυο του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Γαλλία, ανοίγοντας νέο κύκλο ερευνών γύρω από την υπόθεση.

Ο 69χρονος Ντανιέλ Σιάντ εντοπίστηκε νεκρός τη Δευτέρα (20/07) στην κατοικία του στην Κολομπ, στα βορειοδυτικά προάστια του Παρισιού. Η εισαγγελία της Ναντέρ επιβεβαίωσε το περιστατικό, ανακοινώνοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Το όνομα του Σιάντ είχε εμφανιστεί χιλιάδες φορές στα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν και δόθηκαν στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ. Ο ίδιος υποστήριζε ότι δεν γνώριζε την εγκληματική δράση του Έπσταϊν, επιμένοντας πως τον θεωρούσε αξιόπιστο επαγγελματία.

{https://x.com/InfoSudLiban/status/2079901660936024407}

Ωστόσο, γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον Επστάιν υποστήριξαν ότι ο Σιάντ είχε ενεργό ρόλο στη γνωριμία τους μαζί του. Μία από αυτές, η οποία μίλησε στο BBC με το ψευδώνυμο «Άνια», ανέφερε ότι ο Σιάντ την παρουσίασε προσωπικά στον Έπσταιν, χαρακτηρίζοντάς τον «επαγγελματία διακινητή ανθρώπων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στα δημοσιοποιημένα αρχεία περιλαμβάνεται και ηλεκτρονική αλληλογραφία του Σιάντ προς τον Επστάιν, στην οποία, με ανορθόγραφα αγγλικά, παρομοίαζε τη δραστηριότητά του με εκείνη ενός ψαρά, λέγοντας πως «άλλοτε πιάνει γρήγορα ψάρια και άλλοτε όχι».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNN ο Σιάντ επέμεινε ότι δεν γνώριζε πως οι γυναίκες που γνώριζαν τον Έπσταιν κακοποιούνταν. «Τον εμπιστεύτηκα. Πίστευα ότι ήταν ένας σοβαρός επαγγελματίας», είχε δηλώσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=Q4R_XAk_N7c&t}

Παράλληλα, ο ίδιος βρισκόταν στο επίκεντρο ποινικής έρευνας στη Γαλλία, καθώς είχαν κατατεθεί εις βάρος του αρκετές μηνύσεις, μεταξύ των οποίων και για βιασμό. Η πρώτη καταγγελία είχε υποβληθεί τον Φεβρουάριο. Ο Σιάντ αρνιόταν όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν είχε διαπράξει ποτέ βιασμό.

Οι δικηγόροι των γυναικών που τον κατήγγειλαν εξέφρασαν την οργή και την απογοήτευσή τους μετά τον θάνατό του, τονίζοντας ότι τα θύματα στερούνται πλέον τη δυνατότητα να δουν την υπόθεση να οδηγείται σε δίκη. Παράλληλα, άσκησαν έντονη κριτική στις γαλλικές εισαγγελικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι η καθυστέρηση στην εξέλιξη της έρευνας είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία να εξεταστεί ο Σιάντ.

Ένα ακόμη πρώην μοντέλο, η οποία είχε καταθέσει στην αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας, δήλωσε ότι μαζί με τον Σιάντ χάθηκε πιθανόν και πολύτιμο υλικό ή πληροφορίες που θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στη δράση του Έπσταϊν και των συνεργατών του.

{https://x.com/CNNFrancePR/status/2079925746873647531}

Η δικηγόρος Αν-Κλερ Λε Ζεν, που εκπροσωπεί έξι γυναίκες οι οποίες είχαν υποβάλει καταγγελίες εις βάρος του, υποστήριξε ότι η αργή πορεία της δικαστικής διαδικασίας στέρησε από τα θύματα μία κρίσιμη ευκαιρία να αναζητήσουν δικαιοσύνη και να μάθουν την αλήθεια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πρόσωπο που συνδέεται με τον Έπσταιν πεθαίνει πριν ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες. Το 2022, ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στο Παρίσι, ενώ κρατούνταν προσωρινά αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για βιασμούς ανηλίκων και διακίνηση ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τις οποίες επίσης αρνιόταν.

Ο Τζέφρι Έπσταιν πέθανε το 2019 σε φυλακή της Νέας Υόρκης, όπου κρατούνταν εν αναμονή της δίκης του για ομοσπονδιακές κατηγορίες που αφορούσαν σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων. Ο θάνατός του είχε αποδοθεί σε αυτοκτονία.

{https://x.com/humanite_fr/status/2079891833820176532}