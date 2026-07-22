Κατασκευή ξενώνων για τους αθλητές στο ΟΑΚΑ σχεδιάζει η ΕΟΕ.

Η ΕΟΕ σχεδιάζει τη δημιουργία ξενώνων για τους αθλητές στο ΟΑΚΑ και ο πρόεδρός της, Ισίδωρος Κούβελος, ζήτησε να δοθεί το «πράσινο φως», προκειμένου να προχωρήσει το έργο.

Ήδη η ΕΟΕ έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου, μέσω χορηγικής υποστήριξης, τόνισε ο Ισίδωρος Κούβελος στην ομιλία του κατά τη διάρκεια τελετής για τη μεταβίβαση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου του Σχοινιά, από το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο.

Εξάλλου, επεσήμανε πως η Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το κόστος των μελετών, της κατασκευής της υποδομής σε χώρο ιδιοκτησίας της στο ΟΑΚΑ, αλλά και της συντήρηση της νέας εγκατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΕΟΕ κάλεσε τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, να δοθεί το «πράσινο φως» για την υλοποίηση του έργου.

Κούβελος σε Βρούτση: Περιμένουμε το «πράσινο φως» για το «Σπίτι των Ολυμπιονικών» στο ΟΑΚΑ

Ο Ισίδωρος Κούβελος αναφέρθηκε στη στρατηγική της ΕΟΕ, προκειμένου να «δώσουμε ξανά νόημα» στις μεγάλες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, να «σταθούμε ουσιαστικά δίπλα στους αθλητές και στις ομοσπονδίες μας, να χτίσουμε συνθήκες που να υπηρετούν πραγματικά την αθλητική προετοιμασία, την εξέλιξη και την προοπτική».

Οι σύγχρονοι ξενώνες για τους αθλητές είναι το επόμενο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση, μετά το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο και το Παναθηναϊκό στάδιο, συμπλήρωσε.

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«Γιατί μετά την παραχώρηση του Ελληνικού, οι αθλητές και οι Ολυμπιονίκες μας δεν έχουν σπίτι. Η ΕΟΕ, λοιπόν, είναι έτοιμη να κατασκευάσει αυτό το σπίτι, με δικούς της πόρους, εντός του ΟΑΚΑ, σε χώρο ιδιοκτησίας της. Κύριε υπουργέ Ιωάννη Βρούτση, είμαστε σε αναμονή, για να δώσετε το πράσινο φως στο ΔΣ του ΟΑΚΑ ώστε ένα ξεκινήσουμε άμεσα την κατασκευή του Σπιτιού των Ολυμπιονικών», πρόσθεσε.